Arranca la temporada de aventura: ríos llenos y optimismo para las actividades de aguas bravas

El Alto Aragón ha iniciado la temporada de turismo activo y de aventura con muy buenas perspectivas, en un arranque marcado por el impulso de la Semana Santa, que ha dejado altas ocupaciones y buenas sensaciones en el conjunto del sector. La buena climatología favoreció las reservas de última hora y permitió cerrar el periodo festivo con cifras muy positivas, con el Pirineo rozando el 100% de ocupación hotelera.

Un año excepcional para las aguas bravas

A este buen inicio se suma un factor determinante para los próximos meses: 2026 se presenta como un año especialmente favorable para las actividades de aguas bravas. La abundancia de agua en embalses y ríos, unida al deshielo y a las reservas de nieve acumuladas durante el invierno, permite anticipar una campaña muy positiva para modalidades como el rafting, el kayak o el barranquismo. Eduard Jubert, presidente de TDAragón, ha manifestado que "este año, a nivel de aguas va a ser espectacular" y ha añadido que "recomendamos a todo el mundo que no pierda esta oportunidad en la primavera de poder disfrutar de estos ríos y de estos barrancos".

Sin duda, a nivel de aguas, este año va a ser espectacular" Eduard Jubert Presidente de TDAragón

Huesca, capital mundial de la aventura

Este contexto favorable llega, además, después de un hito que ha reforzado de forma decisiva el posicionamiento de la provincia en los mercados turísticos: el premio a mejor destino regional de aventura a nivel mundial logrado por “Tu Provincia Huesca la Magia”. Este reconocimiento internacional ha consolidado a Huesca como uno de los grandes nombres del turismo de aventura y naturaleza, reforzando su visibilidad exterior y su capacidad para competir con los principales destinos del mundo.

Huesca La Magia Las actividades acuáticas son uno de los reclamos turísticos

Un motor económico para el territorio

Este liderazgo no es casual. El turismo activo constituye hoy uno de los grandes motores del territorio, con una especial implantación en la provincia de Huesca, donde se concentran 507 de las 624 empresas de turismo activo registradas en Aragón. Solo este sector genera más de 4.000 empleos directos en la provincia y mueve en torno a 140 millones de euros anuales, lo que evidencia su peso en la economía y su capacidad para generar actividad y oportunidades en el medio rural.

Turismo de Aragón El turismo de aventura deja buenas cifras en Huesca

La fortaleza del destino se apoya también en los resultados globales del turismo provincial. Huesca cerró 2025 con récord de viajeros hoteleros, al alcanzar los 985.968 turistas (datos INE), un 4,6% más que el año anterior, y superar los 2,17 millones de pernoctaciones. Son cifras que confirman una tendencia de crecimiento sostenido y que sitúan a la provincia en un momento especialmente sólido para afrontar esta nueva campaña.

Con este arranque, la provincia de Huesca consolida su condición de destino de referencia para el turismo activo y de aventura. La combinación de recursos naturales, tejido empresarial, prestigio internacional y buenos datos turísticos permite afrontar la temporada con optimismo y con la expectativa de seguir generando riqueza, empleo y actividad en todo el territorio.