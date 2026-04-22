Aragón celebra el récord de visitantes llegados a la comunidad y la calidad de los profesionales de hostelería con la sombra de la falta de personal

El sector turístico y hostelero de Aragón vive una doble realidad: por un lado, celebra cifras récord de visitantes que lo consolidan como una potencia nacional en turismo de interior; por otro, afronta desafíos estructurales urgentes, como la falta de personal cualificado. La capital altoaragonesa ha sido el escenario de la gala de los premios de hostelería y turismo de Aragón. Un evento que ha reunido a los principales representantes del sector y de las instituciones para reconocer el prestigio social del turismo y trazar las líneas de futuro. La cita, enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Social avalado por el Gobierno de Aragón, sirvió para poner en valor la resiliencia y la importancia económica de una industria que no deja de crecer.

COPE Gala-HyT-2026-Premio Provincia de Huesca. Escuela hostelería Guayente

Entre los premios destaca los galardones provinciales que han recaído en la escuela de hostelería Guayente por la provincia de Huesca, la Fundación Bodas Isabel de Segura para Teruel y la empresa de de telecomunicaciones Embou por Zaragoza. En la categoría de Economía Circular y Kilómetro 0 se ha reconocido a La Torre Restaurante, en la Torre del Compte (Teruel); el Camping de Zaragoza; y el Grupo Mas Farré de Monzón (Huesca). Y en la de Inversión Social, se premió a Viajes Godó (Teruel), el Hotel Ibis Styles (Zaragoza) y el Camping de Laspaúles (Huesca).

Prestigiar el sector, el gran objetivo

El presidente de la Confederación de Hosteleros de Aragón, Fernando Martín, ha subrayado que el principal objetivo del encuentro es "reconocer el prestigio social que tiene el turismo dentro del territorio y, sobre todo, prestigiar el sector". Para Martín, el camino hacia el crecimiento pasa por la autocrítica y la excelencia. En este sentido, ha destacado la creación de un "decálogo de buenas prácticas" como uno de los ejes del plan de sostenibilidad. La meta es transformar la percepción del sector para que deje de ser visto como "un sector de paso" y se consolide como "una profesión de futuro, como cualquier otra".

Tenemos que empezar a hacer autocrítica y hacer las cosas bien desde principio" Fernando Martín Presidente de Confederación de hosteleros de Aragón

Sin embargo, el presidente de la patronal no ha eludido el principal escollo que enfrenta la hostelería: "Hay un grave problema estructural de personal a nivel general, y la hostelería no es menos". A pesar de las dificultades, se ha mostrado optimista, recordando que es "un sector muy resiliente, como hemos demostrado en muchos momentos", y ha confiado en que los problemas se irán superando "poco a poco". La clave, según él, es dignificar la profesión y hacerla atractiva para las nuevas generaciones.

COPE Animación Gala Hostelería y turismo

Huesca, epicentro del turismo aragonés

Huesca era la elegida como sede de la gala por primera vez. La alcaldesa de la ciudad, Lorena Orduna, ha destacado que acoger un evento de estas características evidencia que "en la ciudad de Huesca y, evidentemente, la provincia, somos pioneros en turismo". Orduna ha puesto el foco en la unión institucional, con la presencia de representantes del Ayuntamiento, la Diputación Provincial de Huesca, el Gobierno de Aragón y la Secretaría de Estado de Turismo, como prueba del frente común para impulsar el sector.

Para la alcaldesa, el turismo es un "factor económico muy potente" que sostiene a "muchas familias y muchos empresarios". Ha reivindicado la posición del "turismo altoaragonés" en el mapa nacional y ha celebrado que la capital oscense esté corrigiendo las "tasas de turismo históricas" que la situaban por detrás de la provincia. "Estamos todos en una única trayectoria para que cada vez a Huesca capital y a la provincia nos vaya mejor", ha afirmado Orduna, orgullosa de la fortaleza del sector hostelero.

Cifras récord y el debate de la sostenibilidad

COPE Gala hostelería y turismo 26

La salud del turismo aragonés goza de un estado "inmejorable", en palabras de Jorge Moncada, director general de Turismo en funciones de la DGA. Este año se ha vuelto a batir un "récord de visitantes", con 4,2 millones de personas según el INE. Sin embargo, Moncada ha revelado una cifra aún más impactante: según el "radar de inteligencia turística" del propio gobierno autonómico, los visitantes reales ascienden a 7 millones. Esta discrepancia se debe, ha explicado, a que las mediciones oficiales "no cuentan ni los Erasmus, ni las viviendas de uso turístico, ni las residencias de estudiantes, ni la gente que viene y pasa".

No somos de las comunidades que están viéndose perjudicadas por esta masificación turística" Jorge Moncada Director General de Turismo en funciones del gobierno de Aragón

Con estas cifras, Aragón se consolida como el "segundo destino de turismo interior" de España. Ante la pregunta de si este crecimiento es sostenible, Moncada se ha mostrado tranquilo. "De momento, tenemos capacidad para poder sostener ese turismo", ha asegurado, marcando distancias con otros destinos saturados. "No somos, gracias a dios, de estas comunidades que están viéndose perjudicadas por esta masificación turística", ha sentenciado, aunque sin descartar que haya que tomar medidas en un futuro.

Desde la Secretaría de Estado de Turismo, su representante, Jorge Esteban, ha enmarcado el evento en el Plan de Recuperación de España post-COVID, calificando de "privilegio" participar en la presentación del plan de sostenibilidad aragonés. Esteban ha confirmado que apostar por el turismo de interior es una "prioridad" para el Gobierno central. La estrategia nacional, ha detallado, busca "transformar el turismo, de manera que no vengan todos a la vez, que no vengan todos al mismo sitio y a hacer lo mismo". En este esquema, el desarrollo de provincias como Huesca es fundamental.

Respecto a la falta de profesionales, Esteban ha matizado que la prioridad del Gobierno no es la cantidad, sino la calidad. El objetivo es "lograr la capacitación de esos profesionales en competencias digitales y en formación desde el oficio". Además, ha insistido en la importancia de "conseguir el marco social para que todo el mundo esté a gusto en esos trabajos y, de alguna manera, dignificarlo donde haga falta".