Unos 300 agentes de los distintos cuerpos de Seguridad del Estados estarán presentes durante San Lorenzo

Así se ha decidido en la Junta Local de Seguridad que se ha reunido para coordinar el dispositivo de seguridad durante los próximos días. La subdelegada de Gobierno, Silvia Salazar ha explicado los días en los que habrá mayor presencia de estos cuerpos.

“El refuerzo va a empezar este viernes día 6. Y se extenderá los días 6, 7, 8, 9 y 10 habrá un control riguroso. Habrá más efectivos controlando, más presencia y después ya el fin de semana del 15.

La Policía Secreta, la Policía Local, la Policía Nacional y la Guardia Civil son los cuatro cuerpos que estarán presentes durante estos días en la capital oscense. Este año, los datos de contagios son peores que los del año pasado. Desde las autoridades se apela por la responsabilidad individual en este segundo año sin fiestas. La subdelegada de Gobierno, Silvia Salazar ha querido mandar un mensaje de esperanza en relación con el próximo año, sin olvidar que la Covid-19 todavía está aquí: “ Esperemos que en el año 2022 podamos celebrar como se merecen estas fiestas de San Lorenzo. Este año, precaución. Es decir, que la responsabilidad individual y colectiva es lo que debe primar”. La Concejala de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Ana Loriente ha explicado que los efectivos policiales tienen que estar en esas labores más bien educativas y de sensibilización que la población debe tener ya aprendida, así que es apelar de nuevo a esa responsabilidad individual y colectiva para intentar frenar los contagios que estamos viendo que todavía está presente y que el bicho todavía no se ha ido” ha insistido la Concejala.

Este San Lorenzo tendrá limitación horaria. Así lo ha resuelto el Tribunal Supremo, quién ha decidido que el toque de queda es necesario en Huesca, Jaca, Barbastro y Monzón desde las 01:00 horas hasta las 06:00 horas de la mañana. También, y como ya sucedió el pasado año, habrá zonas de la ciudad a las que no se podrá acceder.“El Ayuntamiento vallará la fuente de la Plaza Navarra, como se hizo el año pasado. Se mantiene ese vallado perimetral de la plaza. Las tareas de los cuerpos será hacer cumplir las medidas: las distancias , las mascarillas... El año pasado se controló el acceso a la Plaza de la Catedral y este año será exactamente igual” ha explicado Loriente.

También habrá controles en los accesos a la ciudad de Huesca durante estos días aunque no haya cierre perimetral.