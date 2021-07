Sijena Sí critica al Gobierno de Aragón por la parálisis de toda actividad aprobada en Sijena

La plataforma Sijena Sí pide explicaciones a las Cortes de Aragón debido a la parálisis de las obras y la falta de planes de rehabilitación que se aprobaron el pasado octubre para el monasterio. Según la plataforma, la pandemia ha influido en el retraso de las obras, pero no ha sido la única razón por la que no han comenzado ninguna de las propuestas aceptadas. El coordinador de Sijena Sí, Juan Yzuel ha explicado que la plataforma ha pedido una reunión urgente con la directora general de patrimonio debido a que faltan solo 20 meses para 2023 "cuando se celebran los cien primeros años de la declaración de Sijena como Monumento Nacional". Con la cercanía de esa fecha, las quejas llegan ante "la falta de un Plan Director, el Protocolo escrito por la Escuela de Restauración de Huesca para el traslado de las obras, no están participando personas de conocido prestigio ni un Patronato para la celebración de 2023" ha enumerado Yzuel, además, las inversiones que se prometen en esa Declaración tampoco han llegado a la localidad monegrina.

La falta de planificación ha llevado a la plataforma Sijena Sí a criticar la inactividad del Gobierno de Aragón. Además, la plataforma ha anunciado finalmente su decisión de no recurrir a los indultos catalanes. Yzuel ha dicho que la causa de la decisión de la plataforma ha venido dada "después de muchas reuniones y evaluaciones". Tras ellas, la plataforma ha determinado que "nuestra lucha por el año 2023 incluye que Sijena sea un punto de encuentro y reconciliación. Y quizás esos recursos no caminarían en esa dirección".

Sijena Sí se centra ahora en conseguir que se pongan en marcha todas las actividades necesarias para que en 2023 esté todo listo para celebrar el centenario de su Monasterio como monumento nacional.