Se sigue esperando una solución que permita abrir Candanchú la próxima temporada

Se han constituido en la plataforma "Candanchú no se cierra" y piden al Gobierno de Aragón una solución real a largo plazo. recuerdan que el esquí supone el 80% del PIB del valle y que el cierre de Candanchú supondría la pérdida de unos 2.000 o 3.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Ibon Gárate es empresario de la zona y miembro de la plataforma y ha explicado la situación en la que se encuentra la estación, así como la solución que se necesita para que Candanchú no cierre: “Esta misma situación pasó en 2012. Que Aramon asumió la gestión durante esa temporada y fue simplemente un parche desde 2012 contando un año hacia delante. Hasta a día de hoy ha sido la muerte en vida. Hablando coloquialmente hemos sido un zombie durante casi 10 años y ahora esto ha tocado fondo. Por eso, ahora no pedimos un parche como en 2012, sino que pedimos un proyecto de nieve a futuro”.

Son cientos las familias afectadas y, en estos momentos, toda la plantilla de la estación se encuentra en ERTE. Gárate lamentaría mucho la falta de ayudas y ha explicado lo que supondría la falta de éstas: “Sería algo castrófico además, después del cierre de la temporada pasada. Aquí estamos tirando como se puede pero, fatal. Y una segunda temporada supondría un cierre total. Es la tercera generación de esta empresa con casi 60 años de historia, me fastidiaría mucho tener que cerrar e irme a otro sitio”.

Candanchú está a dos años de cumplir su centenario y su cierre, alertan, supondría la despoblación del Valle del Aragón y sus colindantes.