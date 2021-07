Satisfacción e intertidumbre para los trabajadores interinos del Ayuntamiento de Huesca

Se trata así de adaptar la normativa europea que considera que los trabajadores interinos de más de 3 años que están en una plaza sin sacar oposición están en fraude de ley. En el Ayuntamiento son más de 105 trabajadores pero no todos están en el grupo de afortunados. Juan Sarrate, portavoz de Aytosca, reconoce que hay iflexibilidad y hay un cambio de tendencia al reconocer el abuso de temporalidad pero consideran que se seguirán movilizando porque hay varias cuestiones que no comprenden. Entre ellas por qué son 10 años y no desde los tres años de interinidad. “Habrá que mirar la letra pequeña, el punto y la coma, porque ya estamos viendo que de entrada habla de diez años, osea, no sabemos muy bien el porqué diez años y no nueve y medio, o siete o seis. Porque a partir de tres años uno ya está en fraude”. Por lo que Sarrate ha asegurado que “ahora vamos a estar muy pendientes porque también estamos viendo que puede haber una estrategia de dividir y dejar gente fuera de forma injusta”.

Sarrate explica que según marca Europa la solución tiene dos caminos, hacer fijos o indemnizar. En el caos económico sería muchísimo dinero que saldría de las arcas públicas. En el caso del Ayuntamiento “o haces fijos o indeminzas. Indeminzas como un despido improcedente, por lo tanto, las indemnizaciones son absolutamente inasumibles para la administración. En el Ayuntamiento de Huesca estaríamos hablando de millones de euros porque somos más de 80 personas con una demanda presentada que, evidentemente, seguirá su curso a nivel judicial y tardará el tiempo que tarde pero acabará indemnizando”.

En el ayuntamiento de Huesca hay 105 afectadas por el proceso de consolidación y esta nueva situación va a general inseguridad y expectación