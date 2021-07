En lo que va de verano ya ha habido dos víctimas mortales en la montaña de la provincia de Huesca

Los tres vecinos de Barcelona participaban en una escalda al Pico Balaitus en Panticosa y eran sorprendidos al caerle encima una roca de grandes dimensiones. Al parecer, según informa la Guardia Civil, el accidente se habría producido al desprenderse una roca de grandes dimensiones cuando uno de los escaladores que formaba el grupo progresaba por encima de la reunión desde donde sus compañeros le aseguraban. Este al ceder la roca pudo sujetarse en una repisa, pero sus compañeros no pudieron evitar su impacto. El teniente jefe de montaña de la Guardia civil de Huesca, Santiago Gómez resalta que en ocasiones hay accidentes a pesar de ser experimentados y no se puede bajar la guardia. Además, ha añadido que es necesario entender “que este tipo de accidentes desgraciadamente ocurren. Hay que tener mucho cuidado porque nadie está exento, incluso nosotros de tener un accidente”.

La mujer herida era trasladada en helicóptero hasta Zaragoza por el fuerte impacto en la cabeza y el tercer escalador de que resultaba ileso era evacuado igualmente debido al estado de shock.

Es la segunda vícitma mortal en lo que llevamos de verano en la provincia. La última campaña de invierno se redujeron los accidentes y las víctimas mortales. Sólo hubo dos fallecidos pero no tenían como causa la actividad en montaña. Una situación que todavía reflejaba un descenso de las visitas a la montaña por la pandemia. Aunque esperaban un incremento este verano, el teniente Gómez reconoce que no tanto como están comprobando a mitad de julio. Aunque ha indicado que “sobre todo en agosto es cuando se producen más rescates todos los años, así lo dicen las estadísticas. No esperábamos tanta gente a principios de julio, porque es a partir de la segunda quincena de julio cuando empieza a verse más movimiento, pero tanto gente desde junio es más inusual” ha reconocido el teniente Gómez. “También es verdad que desde el año pasado, cuando salimos del confinamiento, se vio un aumento de gente en la montaña que otros años” ha concluido el teniente.

En muchas ocasiones los equipos se encuentran desbordados y por eso insisten en que en los casos menos grave deben esperar. “Los rescates suelen producirse en horas muy similares y prácticamente simultáneamente” ha dicho Gómez. Y, ha explicado que “en ocasiones, si el accidente no es muy grave, posiblemente vayan a tener que esperar porque hay varios rescates en marcha”. “Tenemos dos helicópteros, pero hay veces que no dan abasto, porque vuelan muchas horas y cada ciertas horas de vuelo deben pasar sus protocolos y revisiones” ha dicho el teniente.

Los rescates más habituales se dan en senderismo porque suele ser el montañero menos experimentado y en barranquismo. Desde los equipos de rescate de la Guardia Civil insisten en tener planificada la actividad. Llevar material adecuado, comida y bebida, o de orientación que podrían evitar que el problema sea mayor, porque, como ha dicho el teniente Gómez “estamos viendo muchos rescates que podrían ser perfectamente evitables. Porque la gente no lleva el calzado adecuado, no lleva bebida, salen muy tarde a realizar la actividad, etc.” Por eso, desde la Guardia Civil recomiendan “planificar bien la actividad, salir a la hora adecuada, jugar siempre con un margen de horas y llevar material de orientación”.