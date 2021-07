El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Huesca teme el descontrol de los últimos contagios

En los últimos días, los contagios por covid- 19 siguen aumentando entre la población joven. El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Huesca, José Borrel, ha apuntado que es “perfectamente posible que los contagios, tal y como se están produciendo, se descontrolen”. Así, ha manifestado que “es muy importante que un contagiado pueda decir los contactos que ha tenido, porque si esos contactos no se aislan van a seguir contagiando y por eso tenemos tanto interés en detectar los casos leves y los casos asintomáticos, pero a veces nos encontramos con dificultades para ello”.

En este punto, el presidente del Colegio de Médicos sostiene que “no vale sólo con culpar a la irresponsabilidad de los más jóvenes”, sino que “las autoridades deben hacer autoexamen y darse cuenta lo que se ha hecho y cómo y de lo que no se ha hecho”. Borrel sostiene que “habrá un sector de la juventud a la que haya que pegar un estirón de orejas, pero quizá este sector de la juventud sea fiel reflejo de lo que se ha venido haciendo a lo largo de este tiempo o de aquello que no se ha hecho”.

En las últimas horas, Salud Pública ha notificado 156 nuevos casos de covid. Por provincias, en Zaragoza se han contabilizado 106 casos nuevos, en Huesca, 33, y en Teruel, 12.