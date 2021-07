El presidente del PP de Aragón se reúne los diputados provinciales de Huesca

El presidente del Partido Popular de Aragón, Luis María Beamonte, se ha reunido con los diputados provinciales de Huesca para mostrarles su apoyo y acercamiento en los momentos difíciles. El aumento de los contagios en la Comunidad Autónoma, así como la incertidumbre por los fondos europeos, la subida de la luz o la alteración de los medios de transporte, son algunos de los temas que se han tratado en la reunión. Beamonte ha dejado claro que “las gentes del Partido Popular seguiremos ahí como única fuerza y alternativa posible al Gobierno de España y al Gobierno de Aragón para darle un giro a la situación y pensando en todos”.

El PP ha declarado que el silencio del Gobierno de Aragón es un error. Y que el diálogo debería formar parte de su gestión y contar con todas las fuerzas políticas. Por ello, el presidente del PP de Aragón ha expresado su preocupación frente a la incertidumbre y la falta de respuestas por parte del Gobierno de Aragón. Beamonte ha declarado que cambiar de fases constantemente provoca que “ los ciudadanos ya no saben dónde están”. Además, también ha hablado de los comercios como aquellos que “tienen las persianas abiertas, que por fin han vuelto a poder levantarlas, porque otros no se han podido levantar”. Los comercios “tienen un problema de inseguridad e incertidumbre que, no solo lleva a la desesperación, sino al cierre definitivo de ciertas actividades” ha expresado Beamonte.

Finalmente, el presidente provincial de PP Huesca, Gerardo Oliván, ha reiterado las propuestas y quejas que el PP ha llevado a la Diputación provincial. La situación del mantenimiento ferroviario, la posible supresión del servicio de rescate de Panticosa o la cuestión de los Juegos de Invierno Pirineos-Barcelona de 2030.