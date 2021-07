La Plataforma Sijena Sí no comprende la parálisis del Gobierno de Aragón con Sijena

La Plataforma Sijena Sí ha manifestado su preocupación ante la parálisis del Gobierno de Aragón respecto a la proposición no de ley aprobada unánimemente por todas las Cortes de Aragón el pasado 23 de octubre de 2020. La Proposición no de Ley núm. 359/20, declaraba el 2023 "Año de Sijena". Coincidiendo con el año en el que se cumplirá el centenario de este Real Monasterio como Monumento Nacional.

A fecha de hoy todavía no existe un Plan Director para la rehabilitación de todo el complejo monumental de Sijena, ni un plan museístico, ni un protocolo de traslado e instalación de las pinturas murales, ni un Patronato para la celebración del 2023, ni personas e instituciones de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional involucradas en todas estas tareas, ni un claro convenio que facilite las visitas. Y, aunque se han prometido grandes inversiones, ni las del 2020 ni las del 2021 se han ejecutado.

Desde la plataforma preocupa especialmente esta absoluta parálisis en un proyecto de enorme calado e importancia para el futuro de Aragón cuando está al caer la sentencia en el Tribunal Supremo que obligará a Cataluña a devolver las pinturas expoliadas que se encuentran en depósito en el MNAC.

Con objeto de clarificar esta situación, la plataforma pidió el mes pasado una reunión urgente con la directora general de Patrimonio que esperamos pueda celebrarse a finales de agosto.

La plataforma, por otro lado, tras muchas deliberaciones, ha decidido no recurrir los indultos de los condenados por el procés que colaboraron en la desobediencia a las órdenes judiciales que condenaban a Cataluña a devolver los bienes de Sijena. Aunque la plataforma estaba legitimada para hacerlo pues en materia de patrimonio cultural la legitimación es pública, este recurso no garantizaba necesariamente el retorno final de las pinturas cuando el Tribunal Supremo dicte sentencia firme sobre ello y no fomenta un ambiente de reconciliación que la plataforma ha venido alentando con la celebración del año 2023.

Finalmente, la plataforma lamenta que el PSOE de Monegros, por todo lo anterior, se desvincule definitivamente de Sijena Sí. Aunque este grupo político no ha querido participar en ninguna de las acciones de la plataforma desde su fundación, Sijena Sí cree que es triste que rompa la unidad de todas las gentes de Monegros en torno a esta causa. Aunque la plataforma ha asegurado que sus puertas siguen abiertas para caminar juntos con los ayuntamientos y los vecinos de Berbegal y de Peralta de Alcofea.