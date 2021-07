El Partido Popular exige al Gobierno de Aragón conocer el Plan Específico dedicado al Sector de la Nieve

El sector de la nieve, según el Partido Popular, ha sido excluido tanto de las ayudas de 50 millones de euros que la DGA aprobó para la hostelería, la restauración y el turismo, como de los 141 millones de euros que desde el Gobierno Central se han destinado a Aragón para ayudar a las empresas y PYMES afectadas por la pandemia.

El presidente provincial y portavoz de la Diputación Provincial de Huesca, Gerardo Oliván, ha explicado además que el Plan Específico para el sector de la nieve está incompleto, ya que, como ha explicado Oliván "en el ámbito geográfico se ha dejado fuera a diferentes comarcas. Por ejemplo, la comarca del Sobrarbe entró en el Plan Remonta, pero no entra en este Plan. También deja fuera a algunos municipios importantes, así como a determinadas actividades económicas que si han entrado en el Plan de Ayudas genérico para el Turismo de los 50 millones del Gobierno de Aragón como son, por ejemplo, las casas rurales".

El diputado autonómico del Partido Popular, Juan Carlos Gracia Suso, ha exigido al ejecutivo de Lambán que cumpla sus promesas, que asuma sus responsabilidades y que explique el motivo por el que las ayudas que se prometían en su presupuesto no han llegado todavía a los afectados. Gracia Suso ha declarado que "pasa lo mismo con la hostelería y el turismo, no están llegando las ayudas, no se están recibiendo, aquí nadie sabe nada de esas ayudas". Además, ha asegurado que "el Gobierno de Aragón ha convertido esta pandemia en una situación insostenible. A día de hoy la gestión de la pandemia por parte del Gobierno de Aragón tanto en el ámbito económico como en el ámbito social y sanitario lo podemos calificar como un auténtico desastre".

El Partido Popular ha prometido que reclamará todas las compensaciones que los aragoneses todavía no han recibido y les ha recordado que no están solos.