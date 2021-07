El oscense José Antonio Satué ha sido nombrado obispo de Teruel y Albarracín

El oscense José Antonio Satué ha sido nombrado este viernes obispo de Teruel y Albarracín. Su ordenamiento será el próximo 2 de octubre en la ciudad turolense. De esta forma regresa de Roma, ciudad a la que partió en el año 2015 para incorporarse a la Curia Romana, para desempeñar una labor centrada en este órgano de asistencia a su Santidad el Papa. Cuando partió a Roma, José Antonio Satué era párroco de Santo Domingo de Huesca, en cuya diócesis ha desempeñado diferentes labores.

Un párroco, una persona muy querida y así se confirmó en la despedida de los fieles oscenses en 2015, que tuvieron la ocasión de mostrarse su agradecimiento y su afectos. Como mensaje de despedida pidió perdón por sus errores y daba las gracias por lo recibido como sacerdote y a nivel personal en la diócesis.

Satué es natural de la localidad oscense de Sesa. Ahora como obispo de Teruel regresa a Aragón, para desempeñar un nuevo cometido.El nuevo obispo ha dicho que afronta el nuevo nombramiento "por un lado, con un poco de turbación porque uno sabe las limitaciones y la responsabilidad que me confía el Papa es ciertamente un responsabilidad fuerte. Pero también con confianza porque en estos años he sentido como la ayuda de Dios nunca me ha dejado ni en mi vida personal, ni en las tareas que he desempeñado. Y, por otra parte con alegría de volver a Aragón, de volver a una Diócesis como la de Teruel, muy parecida a la de Huesca, donde creo que voy a poder ser feliz y hacer el bien siendo pastor". Además, Don José Antonio Satué ha añadido que sea cual sea su labor "siempre es el servicio al pueblo de Dios, el servicio a la Iglesia y el servicio a las personas, especialmente a als que sufren. Dios me ha dado mucho, me sigue dando mucho y da también, en la medida en que yo lo acojo, mucha capacidad para compartirlo con otras personas y eso es un regalo que agradecer y compartir con todos. Ahora, sobre todo con mis hermanos y hermanas de Teruel y Albarracín".

ITINERARIO VOCACIONAL Y MINISTERIAL

Nació en Huesca, el 6 de febrero de 1968; hijo de Estanislao y de Joaquina, fallecidos en 1988 y 1991, respectivamente. Sus primeros años transcurrieron, con sus padres y su hermano Joaquín, en Sesa, una pequeña villa de 400 habitantes de la provincia de Huesca, a 23 kilómetros de la capital; cuya vida religiosa gira en torno a la parroquia de San Juan Bautista, en la que fue bautizado el 18 de febrero de 1968, y al Santuario dedicado a la Virgen de la Jarea, en cuyas dependencias se enclavó un seminario de los Padres Misionistas y una sección del Seminario conciliar de Huesca. En la escuela de Sesa comenzó sus estudios primarios (Educación General Básica), concluidos en 1982, en el colegio público de Grañén. Fue confirmado en Sesa, el 29 de junio de 1982. Cinco años más tarde, completó su formación como Técnico Especialista (Formación Profesional de Segundo Grado) en Electrónica Industrial, en el Instituto Politécnico de Huesca. Intuyó su vocación al sentirse atraído por el testimonio de vida de varios sacerdotes diocesanos y del Obispo oscense Mons. Javier Osés Flamarique. También fueron decisivas, para clarificar la llamada de Dios, las convivencias organizadas por las delegaciones de pastoral vocacional de Aragón. Así, en el mes de septiembre de 1987, a los 19 años, ingresó como seminarista de Huesca en el Seminario Metropolitano de Zaragoza, dirigido por los Operarios Diocesanos. Un mes después, inició sus estudios eclesiásticos en el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón, en el que se formaban seminaristas de todas las diócesis aragonesas, religiosas y religiosos de varias congregaciones y algunos laicos. Siendo seminarista, colaboró en la pastoral de su parroquia natal, en la comunidad de Santiago, Huesca, y en Jóvenes de Acción Católica. Fue instituido en los ministerios de lector y acólito en la Catedral de Huesca, el 2 de marzo de 1992; recibió el diaconado en Sesa, el 18 de abril de 1993, y el presbiterado en la Seo oscense, el 4 de septiembre del mismo año, por la imposición de manos de Mons. Javier Osés Flamarique. Comenzó su ministerio sacerdotal en la Parroquia de San Lorenzo, Huesca, como vicario (1993-1998) y párroco (1998-2002). En esa etapa, fue miembro del Consejo Presbiteral y arcipreste de la ciudad (1994- 2002), consiliario de Jóvenes de Acción Católica (1994-2002) y de pastoral juvenil (1996-2002). En 2002, Mons. Juan José Omella Omella, entonces Administrador Apostólico de Huesca, lo envió a Roma, al Pontificio Colegio Español de San José y a la Universidad Gregoriana, en la que obtuvo la licenciatura en Derecho Canónico. De vuelta a Huesca, Mons. Jesús Sanz Montes le confió varias responsabilidades diocesanas: vicario general, moderador de curia y miembro de los Consejos Presbiteral, Asuntos Económicos, Episcopal y Colegio de Consultores (2004-2009), vicario judicial (2004-2015) e instructor para causas matrimoniales (2008-2015); delegado para Medios de Comunicación Social (2004-2012); canónigo de la S.I. Catedral (2006-2009) y deán-presidente de su cabildo (2006-2008). Además, trabajó como párroco de varias parroquias del Somontano: Ibieca, Labata, Aguas y Liesa (2008-2009) y capellán del Monasterio de Nuestra Señora de la Asunción (2009). Terminado su periodo de vicario general, fue enviado al Arciprestazgo de Monegros y nombrado párroco de Sariñena y Estación de Sariñena (2009-2012), Lastanosa (2009-2010) y Capdesaso (2010-2012). Mons. Julián Ruiz Martorell le encomendó la consiliaría diocesana de Acción Católica General (2011-2015), la dirección del Estudio Teológico “Santa Cruz” (2012-2015) y del Aula de Teología para laicos “San Lorenzo y San Vicente” (2013-2015), así como la parroquia de Santo Domingo y San Martín, Huesca (2012-2015). Asimismo, continuó su tarea en la Delegación para Medios de Comunicación Social (2013-2015) y en el Consejo Presbiteral (2011-2015). En abril de 2015, comenzó sus servicios en la Congregación para el Clero, a petición del Prefecto, Cardenal Beniamino Stella, y fue asumido definitivamente en mayo de 2017. En esta última etapa romana, ha participado en la redacción del Itinerario de formación cristiana para adultos, promovido por la Conferencia Episcopal Española, y ha desarrollado diferentes colaboraciones en el Colegio Español de San José, la Parroquia de Santa Rita (Latina), y la “Casa di Marco”, para menores no acompañados, del Servicio Jesuita a Refugiados.