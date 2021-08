La ola de calor deja en toda la provincia de Huesca temperaturas que superan los 40 grados

La ola de calor más larga y persistente del verano deja en toda la provincia de Huesca temperaturas que superan los 40 grados. En algunas poblaciones de las comarcas del Bajo Cinca y Monegros, como Fraga o Sariñena, el mercurio alcanzará los 41 grados y ningún punto de la geografía se va a librar de esta subida contundente de la temperatura, ni siquiera el Pirineo.

El delegado de Agencia Estatal de Meteorología en Aragón, Rafael Requena, ha advertido de que las altas temperaturas serán persistentes hasta el domingo. “Hay que tener en cuenta la persistencia, lo más importante no es que se alcancen los 40, los 41 ó 42 grados, sino que se esté durante cuatro días consecutivos con esa temperatura” y es que “es más importante que el valor máximo que se alcance, la persistencia del episodio, que hasta el domingo inclusive va a durar”.

Se esperan también tormentas con aparato eléctrico, que aliviarán en algo esas altas temperaturas, aunque las mínimas no bajarán de 20 grados en la mayor parte del territorio. “Las tormentas están mitigando algo las mínimas, que podrían haber sido más altas si no hubiera sido por las tormentas, pero hay que contar con la posibilidad de que las mínimas no bajen de los 20 grados”.

En localidades del Sobrarbe como Aínsa, Boltaña o Biescas hoy se llegará a los 39 grados, pero en lugares como Canfranc, Sallent, Panticosa, Benasque o Bielsa no pasarán de los 30 grados y contarán con mínimas de entre 15 y 17 grados.

En cualquier caso, Protección Civil y los ayuntamientos de las localidades que se ven más afectadas están tomando medidas y lanzando avisos a la población para que eviten salir a la calle en las horas de más calor.