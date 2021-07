La mayoría de los turistas que llegan a Huesca reservan a última hora

Así lo ha confirmado el gerente de TuHuesca, Fernando Blasco, quien ha apuntado que las reservas de última hora han aumentado con motivo de la pandemia, ya que ésta ha traido consigo un cambio en la forma en la que el turista se acera a un destino. Blasco ha asegurado que el turista “busca últimas ofertas y los últimos espacios en los que pueda estar alojado o pueda hacer sus actividades o donde pueda ir a comer”. En todo caso, el gerente de TuHuesca ha concluido con la idea de que todos estos requisitos se “buscan en el último momento”. La causa es no el miedo, sino “cierta experiencia en estos momentos en los que ya, de un día para otro, nos cambia la situación” refiriéndose a la inestabilidad que se vive debido a la pandemia. Por lo que “el turista busca el disfrute rápido de las actividades, ahora, cuando se puede”.

Blasco augura un buen verano en la provincia de Huesca, siempre y cuando la situación de la pandemia no se agrave. El gerente de TuHuesca ha reiterado que las reservas, normalmente son de última hora. Pero ha dicho que “los establecimientos de la provincia de Huesca están teniendo una buena ocupación”. Lo que permite hacer una buena previsión para este verano. Sobre todo, como ha explicado Blasco, en la segunda quincena de julio y para el mes de agosto. Estas previsiones han conseguido que este sector tan duramente afectado durante la pandemia sienta que van a tener “un verano muy bueno si no hay ninguna limitación que llegue en los próximos días” ha dicho Blasco.

Por otra parte, el gerente de TuHuesca ha dicho asegurado que no se están produciendo cancelaciones por el aumento de contagios. Blasco ha explicado que “hay poblaciones, incluso que no han sido eminentemente turísticas habitualmente y están teniendo una buena ocupación en reservas”. Aunque el gerente de TuHuesca ha dicho que “la provincia de Huesca es muy amplia” y no se puede generalizar”. Aun así, “hay espacios tradicionalmente turísticos que están casi con el completo y hay otras zonas que todavía no han llegado al 100% de la ocupación” ha concluido Blasco.