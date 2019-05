Los bomberos de Huesca denuncian a inspección de trabajo las condiciones de trabajo y seguridad del parque

Los bomberos han denunciado a inspeccion de trabajo las condiciones de trabajo y seguridad del parque ante las continuas promesas incumplidas de solucionar los problemas de las instalaciones. Los trabajadores han manifestado desdes hace muchos meses las malas condiciones de trabajo en el parque.

Los bomberos denuncian que desde hace años está previsto un nuevo parque de bomberos que no termina de construirse. Una situación insostenible y de abandono que incumple las leyes básicas de salubridad, seguridad e higiene. Desde la no extracción de las emisiones de los vehículos dentro de la nave, la no existencia de una zona de descontaminación libre de humos y hollines cancerígenos, compartir instalaciones con animales en las Fiestas de San Lorenzo por la proximidad de la plaza de toros, aparición y tenencia de pulgas y chinches. Así se recoge en un comunicado y explica el portavoz Daniel Gallardo

Finalmente, por todo esto, han optado por denunciar esta situación insostenible en el Ministerio, concretamente en inspección de trabajo y ya les han anunciado que harán una inscpección

Lo más grave de todo esto, dicen, es él inminente y constante peligro diario que se ocasiona sobre todo a los niños que van diariamente al colegio, al parque de la Universidad o a las piscinas municipales, al no haber ni tan siquiera una valla que asegure o acordone la zona de maniobra.

Además denuncian que el servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Huesca está completamente desestructurado, desde la falta de profesionales en jefatura, plantilla envejecida, tasa de interinidad elevadísima, algunos de los interinos sin material personal básico, ni equipos propios de protección para desarrollar el trabajo con garantías. Los vehículos de salvamento son insuficientes y viejos.