Leve incremento de los casos positivos y un fallecido en la provincia de Huesca

Preocupan los datos de varias zonas como la propia capital, Jaca o Grañén donde un brote detectado en la residencia Parque San Julián deja 15 positivos y dos personas fallecidas en las últimas 48 horas. La zona básica de salud de Grañén ha registrado este viernes 22 nuevos contagios de los que 15 corresponden a usuarios del citado centro de mayores. Fue la semana pasada cuando se detectaron dos positivos y casi a punto de terminar la cuarentena, comenzaron a confirmarse más contagios. De hecho, las primeras PCR que se realizaron al resto de los internos y al personal dieron negativo. En las últimas 48 horas, han fallecido dos usuarias, dos mujeres de edad avanzada y con patologías previas. La residencia, que suma 56 internos, ya ha sido sectorizada con el fin de tratar de cortar la cadena de contagios. El alcalde de Grañén, Carlos Sampériz, ha defendido el escrupuloso trabajo de la residencia, de hecho era la única que se mantenía libre de covid entre las que existen en Los Monegros. Sampériz ha hablado de que las residencias han sido celosas “en cuánto a la responsabilidad, a las medidas de precaución. Pero hay cosas que no puedes controlar. Las dos residencias han sido muy escrupulosas, muy celosas en la aplicaci'no de las mediadas de precaución. Pero ahora estamos en otro panorama y otras circunstancias y sigue habiendo cosas que no se pueden controlar”.

Por ello ha insistido en la responsabilidad individual y en seguir extremando las precauciones. “Yo sé que ha habido hoy 22 positivos, que es verdad que la tasa de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes se está disparando, pero creo que formamos parte de esa sexta ola. Por ello, creo que hay que proponer la responsabilidad individual porque el virus sigue presente y generando acontecimientos trágicos y fallecimientos. Todos teneos que aguantar un poco más poirque todavía no es tiempo de alegría todavía”.

A 7 días la incidencia se queda en los 391 casos por 100.000 habitantes. Las franjas de edad con mayor tasa de contagios siguen siendo las que van de los 15 a los 34 años, pero atención de nuevo a las personas mayores. Los contagios tienden a la baja en todos los grupos de edad menos en los mayores de 90 donde la tasa de incidencia llega a los 432 casos por 100.000 habitantes. En residencias, hay 44 brotes abiertos en centros residenciales con 148 personas contagiadas, 100 de ellas residentes. Además, hay 19 afectados que han tenido que ser hospitalizados.

La situación de las residencias es vista por los trabajadores como “muy preocupante”ha explicado Delia Lizana, secretaria general de la Federación de Sanidad de CCOO.“Esta inmunización que tendía de rebaño no se está produciendo. En estos momentos la situaci'no es muy preocupante, la mayoría de los residentes y de los trabajadores están vacunados. Entonces hay que ver por dónde está entrando el virus a las residencias”.

Entonces con los residentes vacunados, ¿de dónde han podido venir esos contagios? La relajación de medidas apunta a ser la principal causa ha explicado la secretaria: "Las medidas se han relajado. Esas medidas de relajación supone que los familiares puedan entrar a las residencias y, por otra parte, se permite a los residentes salir junto a sus familias. Estamos viendo cómo se estigmatiza también a los trabajadores de las residencias, siendo un sector muy precarizado”.

Y es que el Gobierno de Aragón ya ha enviado una orden a las residencias en la que establece que los empleados no vacunados deberán pagarse sus propias PCRs. Deberán presentar una prueba negativa cada 72 horas. Algo que desde CCOO ya están estudiando junto a sus servicios jurídicos.“Entendemos que puede colisionar con la ley de prevención de riesgos laborales. Porque el coste de prevención no puede recaer en los trabajadores. Nosotros creemeos que todos los trabajadores tienen que vacunarse, pero no todos han tenidos accesso a esa vacuna. Hay personas embarazadas, con patología o enfermedades. Esas cuestiones hay que entenderlas y valorarlas” ha dicho Lizana.

Desde CCOO reconocen también las buenas prácticas de algunas residencias que realizan semanalmente una PCR a todos sus trabajadores sin necesidad de ninguna orden. Algo que podría generalizarse como medida de prevención.