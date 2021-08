Huesca vive su primer día de 'No fiestas' con las terrazas llenas y disfrutando de sus tradicionales almuerzos

Grupos de amigos y familias se han reunido esta mañana para dar continuidad a una de las tradiciones más arraigadas en la capital altoaragonesa, año tras año, coincidiendo con el inicio de las fiestas patronales en honor a San Lorenzo,el día 9 de agosto. Eso sí, el lleno de las terrazas de este año, marcado por la COVID-19, nada tiene que ver con el lleno de las terrazas de otros años y es que las medidas sanitarias obligan al cumplimiento de aforos y de distancias de seguridad. Por segundo año consecutivo, Huesca no celebra sus fiestas patronales y por segundo año consecutivo los oscenses no han querido renunciar a mostrar su espíritu laurentino y vestidos de blanco y verde han vivido esta mañana del 9 de agosto especialmente en las terrazas, disfrutando de una tradición que, aunque adaptada, la pandemia no ha eliminado.

De ello ha dado fe el presidente de la Asociación de Hostelería de la provincia de Huesca, Carmelo Bosque, quien ha asegurado que el inicio de San Lorenzo “se está viviendo con la ilusión de poder disfrutar de los almuerzos y de la compañía. Para recordar que, aunque son unas no fiestas, se puede convivir. Yo creo que la hostelería somos el sector que más hace convivencia entre las personas y socializamos dentro de nuestros locales. Estamos abiertos con todas las medidas tomadas por Sanidad y respetando todo el funcionamiento de un San Lorenzo que es diferente pero no por ello tenemos que dejar de vivir”.

Bosque ha apuntado que los hosteleros tienen totalmente interiorizado que este año las de San Lorenzo son unas 'No fiestas': “Los locales sabemos la capacidad que tenemos, sabemos que hay que mantener la distancia de seguridad. Sabemos que esto es una no fiesta, lo tenemos interiorizado y así lo vamos a llevar a cabo. Somos muy respetuosos porque nos estamos jugando el futuro de muchas personas, empleos y empresarios. Nosotros tenemos que ser responsables pero sin dejar que la gente se divierta y que sonría”.

Como cada año, con Covid o sin él, Bosque ha explicado que “no pueden faltar los huevos fritos y ya los complementos que uno quiera poner, patatas con jamón, longaniza, bacon... Hay veces que la gente los pide con bacalao con tomate. Esperamos que la gente haya guardado un sitio para mañana comer pollo al chilindrón, que es el plato más típico de estas fiestas. Y lo que seguro no faltará será la albahaca.”

El día 10 de agosto, día grande, en este caso de las 'No fiestas', las reservas de los establecimientos de hostelería están ya a tope. “Mañana los locales están llenos. Igual que ha pasado con los almuerzos del día nueve. Mañana es un día de celebrar, la gente el día 10 de agosto se acerca a nuestras mesas a compartir la hora de la comida” ha dicho Bosque.