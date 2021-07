El Grupo AN responde a la llamada del Banco de Alimentos de Huesca

El Grupo AN ha donado más de 3.400 unidades de conserva al Banco de Alimentos de Huesca, que servirán para ayudar a cubrir las necesidades alimenticias de un buen número de familias, acrecentadas durante los meses de verano. Esta acción se enmarca en las donaciones que el Grupo AN realiza esta semana a Bancos de Alimentos de Aragón, Navarra, Extremadura y Castilla y León, cuatro comunidades donde está presente la cooperativa agroalimentaria, que en total suman más de 30.600 unidades de conserva, principalmente de tomate y judía. Los Bancos de Alimentos y entidades sociales beneficiarias que han recibido las aportaciones están en Zaragoza, Huesca, Jaca, Navarra, Burgos, Valladolid, León y Badajoz, como refuerzo a la colaboración habitual con varias de estas organizaciones.

Esta iniciativa solidaria nace como respuesta a la llamada de los Bancos de Alimentos, que han trasladado recientemente su preocupación por el aumento del número de personas usuarias. “Colaboramos desde hace mucho tiempo, por lo que sabemos de primera mano que están pasando por un momento complicado”, destaca Rosario Jurado, responsable en la Fundación Grupo AN de la relación con los Bancos de Alimentos. Además, considera que esta donación llega en un momento crucial para las personas más necesitadas: “La situación de emergencia social es grave y creemos que las empresas no podemos permanecer ajenas a la realidad del entorno en el que trabajamos, especialmente en este momento en el que, con las clases ya terminadas, muchas familias se han quedado sin el apoyo de los comedores escolares”. De esta manera, el Grupo AN busca colaborar con la labor de los Bancos de Alimentos, poner en valor el trabajo del voluntariado y, a su vez, “contribuir a reconstruir un futuro mejor”.

Cabe recordar que el pasado sábado, 3 de julio, se celebró el Día Internacional de las Cooperativas bajo el lema ‘Reconstruir mejor juntos’, con el que se ha querido plasmar la fuerza y la solidaridad del cooperativismo para salir de la crisis provocada por la pandemia de la covid-19.