El Gobierno local asegura que las obras de asfaltado cuentan con su correspondiente Plan de Afecciones

La responsable de Urbanismo del Ayuntamiento de Huesca, María Rodrigo, ha invitado al PP a consultar el expediente del Plan de Asfaltado 2021 para que compruebe la existencia del plan de afecciones que lo acompaña. De esta forma ha respondido Rodrigo al PP, que se ha sumado a las críticas por las retenciones en el inicio del asfaltado y quiere determinar si existía o no un plan para afrontar las afecciones de las obras. La responsable de Urbanismo ha dicho que “existe un plan para afrontar esas afecciones, existe un calendario de planificación, y todo eso, además, está recogido en el pliego del propio Plan de Asfaltado y en el expediente.” ha respondido Rodrigo. “Por lo que no hay más que consultarlo respecto a las afecciones. Es evidente que un Plan de Asfaltado de grandes dimensiones tiene afecciones. Pero, obviamente no se puede hacer de otra manera, ya que hay que fresar y reasfaltar las calles principales, las calzadas por donde pasan los coches. Por lo tanto, hay que realizar una serie de cortes” ha justificado la responsable de Urbanismo del Ayuntamiento de Huesca.

El pasado lunes comenzaron las obras del Plan de Asfaltado 2021, que mejorará el firme de 26.800 metros cuadrados de superficie repartidos en diez zonas de la ciudad de Huesca El objetivo del Plan del Asfaltado, que supone una inversión de 475.000 euros, es asegurar el buen mantenimiento de las vías de la ciudad. Desde el pasado 28 de junio se han realizado, también enmarcados dentro de este Plan, diferentes trabajos consistentes en la mejora de la pintura de diferentes pasos de cebra y marcas viales en diferentes zonas de la ciudad. A partir del lunes empezaron las obras propiamente dichas, que se alargarán durante unos 15 días.

Rodrigo ha pedido disculpas a los vecinos por las afecciones que las obras puedan ocasionar y ha asegurado que “se están intentando minimizar, realizando parte de ese fresado por las noches. Para que durante el día se ocupen las menos horas posibles”. Los trabajos se inician siempre a las 20.00 horas con el fresado de las vías para poder realizar al día siguiente los trabajos de asfaltado y pintura.

La responsable de Urbanismo ha puesto de ejemplo el Camino de las Cruces para explicar que el día que se asfaltó “a las 14.00 horas ya estaba finalizado. Eso indica que solo estuvo inhabilitado unas horas durante la mañana”. También hablaba Rodrigo de la Plaza Santa Clara, en la que a las 19:00 horas retiraban las máquinas. “Una actuación tan importante, con tantas calles adyacentes, que en menos de 24 horas se haya finalizado precisamente, lo que denota es esa planificación previa que existe” ha dicho Rodrigo contestando a los populares.

Las calles en las que se va a actuar se señalizan con más de 24 horas de antelación para que los ciudadanos retiren los vehículos de las zonas de aparcamiento. Además, mientras las calles en las que se trabaje estén cortadas al tráfico, no se podrá llevar a cabo el servicio de recogida de residuos. Las obras comenzaron el lunes en el camino de las Cruces y continuaron el ayer en la Plaza Santa Clara y seguirán por la Calle Capuchinas, San Ciprián, Travesía Ballesteros y calles Arnal Cavero y Miguel Fleta - Ronda Montearagón y entorno plaza de Toros - Lucas Mallada - Ronda Industria.