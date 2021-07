El ganado ovino de Los Monegros y del Bajo Cinca se está viendo afectado por la mosca negra

El ganado ovino de las comarcas oscenses de Los Monegros y del Bajo Cinca se está viendo afectado por la mosca negra. El secretario general de UAGA, José María Alcubierre, ha informado de que con un menor impacto que en la Ribera del Ebro, pero ganaderos se están viendo afectados por la incidencia que la mosca negra está teniendo entre sus animales.

En la provincia de Huesca, las principales afecciones se encuentran en la comarca de los Monegros y en la del Bajo Cinca. Así, Alcubierre ha manifestado que “tenemos constancia de ganaderos de la zona de Monegros y del Bajo Cinca que están teniendo bastantes afecciones” y “hay que tener claro que si tienen afecciones los animales, también las tienen las personas, de hecho en zonas de los Monegros se están llevando a cabo tratamientos en sus municipios para minimizar la población de la mosca negra”.

Alcubierre ha informado de que “el ganado ovino es el princial afectado” y ha añadido que “la picadura de mosca negra les causa una irritación muy importante sobre todo en la zona de la tripa que tienen más libre de lana, los animales se quedan quietos, casi no comen y en casos, cuando las ubres se inflaman debido a las picaduras los corderos no pueden ni tetar, así que las afecciones on importantes”.

Ganaderos y veterinarios de la Ribera Alta del Ebro han pedido un plan coordinado para controlar la población de Mosca Negra, por las afecciones a los animales.