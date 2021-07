Cuatro peñas oscenses van a solicitar instalarse en los Porches de Galicia el próximo 1 de agosto

Este va a ser el segundo San Lorenzo que no se celebrará y sin él, la mayor fuente de ingresos de las peñas. El presidente de la Peña La Parrilla, Fran Ferrer ha dicho que, en el caso de su peña la situación "buena no es". Además, ha añadido que se hace más difícil "afrontar nuestros gastos mensuales sin tener ninguna ayuda del Ayuntamiento". Desde la Peña La Parrilla confían "en que responsan los socios" para así poder aguantar un año más". Por otro lado, el presidente de la Peña Los 30, Tomás Hernández, han explicado que la situación "tanto económicamente como socialmente está por los suelos". Además, Hernández cree "que va a ser difícil recuperar lo que ya teníamos, pero bueno, se intentará" ha concluido el presidente de Los 30.

El Ayuntamiento prometió a las peñas oscenses unas ayudas que todavía no han llegado. Por eso, las peñas se han visto obligadas a pedir ayuda a los socios para paliar un mínimo todos sus gastos. Los presidentes de las peñas han explicado las razones por las que han solicitado poder volver a los Porches de Galicia para realizar la campaña de socios. En el caso de Ferrer, el presidente de la Peña La Parrilla, cree que su presencia en los Porque de Galicia "volvemos un poco a la normalidad, con las casetas en Porches. Además cabe la posibilidad de que pase alguien y quiera hacerse socio de alguna de las cuatro peñas que estamos ahí". Por otro lado, el presidente de la Peña Los 30, ha afirmado que, aunque suene mal, se trata de "pedir ayuda a los socios". Cada peña llevará a cabo sus propias actividades, aunque todas venderán por diez euros su carnet de socios. Hernández ha dicho que su apoyo "servirá para paliar los gastos más sencillos".

Son cuatro las peñas que han solicitado instalar sus casetas: Peña La Parrilla, Peña Los 30, Peña Los que faltaban y La Alegría Laurentina. Por su parte, la presidenta de la Peña 10 D'Agosto, Ana Lite ha explicado que desde su Peña piensan que "no es lo conveniente, viendo cómo está la situación. Nos parece que la gente que quiera ser socio se va a seguir haciendo socia de la Peña. Sí que tenemos que estar ahí, pero no consideramos que sea el momento". Lite ha confirmado que tienen miedo y que "las aglomeraciones no es lo que más necesitamos". Para ella, la prioridad son los socios, no en las aglomeraciones. Además, la presidenta de la Peña Zoiti, Jennifer Iglesias han confesado que les hubiera encantado estar ahí, pero "viendo como esta la situación actual, hemos creído conveniente hacerlo como el año pasado para evitar aglomeraciones en los Porches". Pero "deseando que el año pasadfo podamos estar ahí las seis peñas" ha concluido Iglesias.

Estén o no las peñas en los Porches de Galicia el próximo 1 de agosto, los oscenses podrán hacerse socios de cualquiera de esas seis peñas, tanto en sus locales como a través de redes sociales.