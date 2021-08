El Concejal de Fiestas de Huesca es partidario de reflexionar sobre la programación de San Lorenzo

Así lo ha trasladado Ramón Lasaosa, quien asegura que la programación atiende perfectamente a la gente joven y a los mayores, pero no tanto a este grupo de edad, cuyos gustos musicales difieren de los jóvenes y de los mayores. “A lo mejor la franja en torno a los 55, 60 y 65 años a veces igual no se responde con algún tipo de actuación musical a los gustos más propios de esa franja de edad" ha dicho el concejal. "Nos centramos en los jóvenes y en la gente mayor y a lo mejor nos dejamos a esos que todavía somos jóvenes pero algunos no nos consideran tan jóvenes. Entonces los gustos musicales no son los de la gente más mayor ni los de los jóvenes" ha explicado Lasaosa.

“El modelo como tal tiene verbenas, conciertos, actuaciones... La parte cultural tiene un peso muy importante en estas fiestas, también la parte de presencia en la calle y eso no creo que lo debamos cambiar" ha explicado el concejal en relación con los actos que mantienen al modelo de las fiestas de San Lorenzo con una base asentada. "A lo mejor hay que darle una vuelta a la programación o dónde se colocan los escenarios, pero finalmente, son cosas que no afectan a la esencia propia de lo que es la fiesta” ha reflexionado Lasaosa.

El concejal de Fiestas apunta la necesidad de que todos los oscenses se sientan representados y de que las fiestas sean totalmente populares: “El modelo de fiesta está bastante asentado. Lo que hay que reflexionar es quizá sobre la programación que hacemos, a dónde llegamos, a dónde no llegamos, valorar si realmente están representados todos los públicos de todas las franjas de edades, para que pueda sentirse una fiesta absolutamente popular y de todos los oscenses sin que nadie quede excluido”.