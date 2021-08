El Colegio Oficial de Médicos de Huesca aconseja a oscenses y visitantes mantener su grupo burbuja

José María Borrel, el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Huesca, ha apuntado que “todo ese: 'no lo sé', 'no sé con qué gente he estado, pero he estado con mucha gente', genera un sinfín de nuevos focos familiares una vez que se han ido a sus casas sin ser identificados. En concreto, lleva al equipo de atención primaria le lleva todo el día intentar localizar a alguna de estar personas”.

Así, Borrel ha trasladado la preocupación del sector sanitario por las situaciones que durante las 'No fiestas' puedan darse y sus consecuencias. Borrel insiste en la importancia de mantener las medidas de seguridad siempre.“De momento tenemos que insistir en lo mismo. No sé si merece la pena seguir insistiendo porque vemos el resultado, pero bueno, nuestra obligación es hacerlo. Es recordar que el virus está ahí y que las medidas son el distanciamiento social, la mascarilla, higiene de manos...” ha repetido Borrel.