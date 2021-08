La Cofradía de Nuestra Señora de Loreto y San Lorenzo, a la espera de la restauración de la cabeza del Santo

El pasado San Lorenzo, unos peñistas se acercaron a la Ermita de Loreto para ponerle la pañoleta verde al Santo que se encuentra en la fachada. Al llegar, se encontraron con la testa de San Lorenzo suelta. La cabeza fue retirada para evitar daños. Un año después siguen los trabajos de restauración. El prior de la cofradía de Nuestra Señora de Loreto y San Lorenzo, Santiago Pardo, ha explicado cómo va el proceso de restauración de la cabeza de San Lorenzo: "Las restauradoras están haciendo su trabajo. Puedo decir que tienen mucha faena porque la fachada de Loreto es arenisca. Por eso se prohibió poner las guirnaldas de laureles porque ahí da mucho aire y mucho sol y eso se erosiona mucho. Tanto la imagen como la cabeza estaba muy deteriorada, por lo que me imagino que tendrán bastante trabajo para restaurar lo que es la cabeza. Así como poderla poner con seguridad en esa imagen y que no se rompa. Lo que yo no sé es la rapidez con la que ésto se puede llegar a mover. Sé que han comenzado pero no puedo decir cuándo terminarán".

El trabajo de restauración costará unos 6.000 euros aproximadamente. El prior ha explicado que el 80% será financiada por el Aynuntamiento de Huesca y el 20% restante deberá ser abonado por la Cofradía. Por ello, desde la agrupación ya se están pensando actos que permitan recaudar fondos. En concreto, Pardo ha dicho que "habrá que poner la imaginación en marcha y ponerse a trabajar para sacar ese dinero. En ello estamos y se sacará porque Huesca cuando se le necesita siempre está" ha agradecido el prior. "Cuando se empiece a poder a hacer actos en Loreto, se hará alguna misa. Cuando se ponga la cabeza habrá que hacer algún acto de gracia para que acuda la gente e intentar buscar ese fondo que nos corresponde a nosotros pagar".