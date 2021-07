CEOS-Cepyme Huesca solicita una rectificación por parte del ministro de Consumo

La Confederación de Empresarios de la provincia de Huesca, CEOS-Cepyme, solicita una rectificación por parte del ministro de Consumo y que se sumen públicamente los apoyos al sector cárnico, ya que sus declaraciones pueden dañar a un sector que representa al 6 por ciento del PIB de Aragón y al 7 por ciento de su empleo.

El presidente de CEOS, Fernando Luna, ha trasladado en números la importancia del sector cárnico en España y Aragón, después de que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, a través de un video haya asegurado que el 14,5 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero proviene de la ganadería. “Estamos hablando de que son 2.800 las empresas cárcnicas que hay en España y que mueven 28 mil millones de euros y a nivel de España supone el 2,3 por ciento de su PIB, a nivel de Aragón es el 6 por ciento del PIB y el 7 por ciento del empleo aragonés”.

Debido a la importancia de este sector en una comunidad como la aragonesa y en una provincia como la de Huesca, Luna ha expresado su “preocupación”. Ha manifestado que “hay mucha preocupación, porque ya no sólo estamos hablando de un gran peso económico, también social y medioambiental”, ya que “estamos vertebrando el territorio, somos los que realmente cuidamos el territorio y se está creando mucha mano de obra a lo largo de la economía aragonesa”.

Luna ha defendido la calidad de los productos que se producen en la comunidad y, en este sentido, ha trasladado que “el turismo es muy importante, así como la restuaración y esa calidad en carnes, frutas y verduras que tenemos es envidiable a nivel mundial y darle una patada a nuestro motor de desarrollo ha causado mucho daño”.

Por ello, CEOS pide una rectificación y un apoyo expreso al sector. De no producirse, considera que lo mejor es la dimisión del ministro. “Nuestras organizaciones empresariales, desde CEOE y desde Cepyme Aragón y desde todas las territoriales y sectoriales están pidiendo una rectificación y un apoyo, que ha llegado rotundo por parte del Ministro de Agricultura, del presidente nacional, del presidente del Gobierno de Aragón y del presidente de la Diputación de Huesca” y “estamos satisfechos, pero no conformes, porque la solución es que este señor dimita o lo tienen que despachar, porque no puede ser que un sector tan importante como el turismo y el agroindustrial dependan de Consumo y en Consumo tengamos un ministro que diga las barbaridades que dice”.