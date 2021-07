'Brizna', nuevo Festival de Artes de Ayerbe

'Brizna' es el nombre del nuevo Festival de Artes que se llevará a cabo en Ayerbe durante la segunda quincena de agosto. Este año se celebrará su primera edición en la que se podrá disfrutar de música en vivo, artes plásticas, espectáculos infantiles o gastronomía. La Concejala de Cultura del Ayuntameinto de Ayerbe, Rebeca Armada, ha pedido responsabilidad a los asistentes, y ha recordado la importancia de la cultura y las artes a través de una frase que leyó hace unos años: "la música te lleva a ese mundo mágico donde eres libre de ser y de sentir", a lo que la concejala ha querido añadir "al arte, al cine, al teatro y a cualquier tipo de cultura que nos haga sentir. Eso sí, con la máxima responsabilidad y pedimos a todos los que vengan a Brizna que así lo hagan. Que seamos responsables para que podamos celebrarlo muchos años más".

El diputado provincial y alcalde de Ayerbe, Antonio Biescas, ha hablado de la importancia de iniciativas que potencien el desarrollo rural. Además, ha explicado que el objetivo del festival es "el desarrollo económico, que la gente tenga alternativas de ocio, ofrecer servicios culturales y también la promoción que tenemos como provincia con este tipo de eventos. Ya que, la provincia de Huesca si por algo se caracteriza es por la cantidad de turistas que nos vienen a visitar".



Esta primera edición ha sido organizada por el Ayutamiento de Ayerbe y la Organización Cultural Entorno Rural (OCRE), una entidad integrada por los promotores musicales más potentes de Aragón. En este festival, el 60% de las actuación serán de artistas aragoneses ha explicado el promotor de El Veintiuno, Luis Costa. Quién ha dicho que "hay que dar cabida a la música aragonesa. Pero no porque sean aragoneses, sino porque son muy buenos y muchas veces, los artistas aragoneses, por el hecho de ser de aquí, como en todos los ámbitos, el deportivo o el cultural, a veces los dejamos de lado. Y, al final, el Festival nos ha salido sin darno0s cuenta con que de siete grupos cuatro son aragoneses. Por lo tanto, nos ha salido un cartel con un 60% de artistas de la tierra. Es también es importante porque no solo hay que dar a conocer los entornos sino también a los artistas de aquí".



Ayerbe ha adaptado dos espacios en los que se producirá el Festival, uno de ellos en el Parque Natural de la Fontaneta y el llamado 'El Cubo de Rustik', un espacio creado con pacas de pajas que se destinará a la programación de la tarde y la noche. Este primer año, llegarán grupos de prestigio nacional, como son Bigott, La La Love You, Mr. Kilombo y Fuel Fandango. Las entradas pueden adquirirse ya por la web y redes sociales del festival.