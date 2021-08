El Ayuntamiento de Huesca agradece a los oscenses el comportamiento responsable durante las 'no fiestas'

El concejal del área de Fiestas del Ayuntamiento de Huesca, Ramón Lasaosa, ha trasladado que, durante el transcurso de las dos primeras jornadas de las 'No fiestas' de San Lorenzo, se ha evidenciado “que la responsabilidad la tenemos y eso es de agradecer. Es verdad que a veces vamos un poco al límite y nos gustaría poder hacer más cosas y es lo que se ha demandado por la calle, porque no podemos tener un charanga, por ejemplo. Habrá que esperar al año que viene a pesar de que tengamos ya una sensación un poco más de seguridad. Pero todavía no estamos en las condiciones óptimas para poder realizar determinadas actividades desgraciadamente”.

“El balance es en general positivo porque hemos visto que la responsabilidad de los oscenses está presente como ya lo estuvo el año pasado. Yo diría que no ha habido más incidentes de los que podría haber habido en un fin de semana normal de verano. Ha habido alguna sanción o propuesta de sanción por saltarse el toque de queda, alguna cuestión por conducir bajo los efectos del alcohol... Pero nada fuera de lo que pasa en cualquier otro momento del verano” ha explicado Lasaosa.

A pesar de la tristeza por no poder celebrar San Lorenzo, el concejal ha apuntado que la gente ha podido juntarse con familiares y amigos y se espera que el ambiente comience hoy a disminuir: “Quizá el sentimiento que hemos podido ver y que tneemos es un sentimiento de tristeza por no poder celebrar la fiesta en condiciones. Pero no por eso hemos dejado de quedar con amigos y familiares, de salir a la calle, de vestirnos de blanco y verde... Eso es bueno, creo que, quizá a partir de hoy bajará ese ambiente. Esperemos que las tardes sigan animadas, sobre todo para favorecer a la hostelería y la vida del verano en la calle. Aunque con cuidado también con esta ola de calor que nos está viniendo. Se nos junta un poco todo, pero seamos conscientes de eso también”.

Por otra parte, Lasaosa ha recalcado que “el sentimiento laurentino está muy arraigado en la ciudad como hemos podido ver, especialmente el 9 y el 10. El día 10 había colas para pdoer saludar al Santo, para entrar en las celebraciones religiosas, pero también estaban llenos los veladores, había mucha gente por la calle”. Ha añadido también que, “en general, excepto en casos muy concretos, respetando las medidas de seguridad que nosotros hemos pedido que se contemplasen”.