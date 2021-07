Aragón pedirá el toque de queda para Huesca, Monzón, Jaca y Barbastro

Tras analizar la evolución epidemiológica, Aragón solicitará al Tribunal Superior de Justicia de Aragón la limitación de la movilidad nocturna entre las 01.00 y las 06.00 horas en los municipios de Huesca, Monzón, Jaca y Barbastro. Además, hoy mismo se publicará una orden en el Boletín Oficial de Aragón en la que se introducen modificaciones al nivel de alerta 2 modulado en el que se encuentra la comunidad aragonesa. Fundamentalmente se unifican los horarios de la hostelería, que pasa a cerrar a las 00.30 horas, se reducen a la mitad los asistentes a eventos multitudinarios y a las celebraciones.

En cuanto al toque de queda, los cuatro municipios para los que se solicita son los que presentan una mayor incidencia de COVID-19 a 7 días. Jaca registra en estos momentos 1.371 casos por 100.000 habitantes a 7 días; Huesca, 628; Monzón, 624; y Barbastro, 524. Estas cifras superan con creces la media de Aragón, que en estos momentos tiene una incidencia de 448 casos por 100.000 habitantes en la última semana. La solicitud para limitar la movilidad nocturna se realizará hoy mismo al TSJA.



De este modo, estas son las principales modificaciones que recoge la orden y que entrarán en vigor esta medianoche:

- Establecimientos de hostelería, restauración y ocio nocturno. Cierre a las 00.30 horas y admisión de los últimos clientes a las 00.00 horas. El aforo se mantiene en el 50% en el interior y el 100% en el interior, con ocupación máxima de 6 personas por mesa en interior y 10 en exterior. Sin consumo en barra.

- Celebraciones. Limitadas a 90 personas (hasta ahora 120), ampliables a 150 si todos los asistentes acreditan haber recibido la pauta completa de vacunación COVID-19, habiendo transcurrido, por lo menos, 14 días desde la última dosis de ella; haberse recuperado de la infección y hallarse en periodo comprendido entre el día 11 y el 180, ambos inclusive, después de prueba diagnóstica positiva; o disponer de una prueba diagnóstica de infección activa negativa realizada por laboratorio acreditado (en las últimas 72 horas en caso de PCR o 48 horas en caso de test rápido de antígenos). Esta información solo podrá ser solicitada en el momento de acceso a la celebración. No se conservarán estos datos ni se crearán ficheros con ellos. Además, el titular del establecimiento, antes de la celebración del evento, deberá recabar información para contacto de las personas que vayan a asistir a la celebración, y conservará los listados durante cuatro semanas.

- Eventos multitudinarios. Limitados a 250 personas en el interior o 500 en el exterior (hasta ahora eran 500 y 1.000, respectivamente), con autorización previa del Servicio Provincial del Departamento de Sanidad.

- Reuniones de órganos de gobierno y representación, encuentros, reuniones de negocios, conferencias y actos similares. Limitados a 250 personas (hasta ahora eran 500), respetando siempre el 75% del aforo.

En el resto de los ámbitos se mantienen las medidas tal y como estaban hasta el momento, con aforos al 75% en términos generales.

Balance general

La incidencia de COVID-19 en Aragón alcanza los 448 casos por 100.000 habitantes a siete días, registrándose un leve descenso respecto a la jornada anterior (con una incidencia de 452).

Las mayores incidencias siguen estando en los grupos de edad de 15 a 29 años, si bien continúa la tendencia descendente que ya se apreciaba la pasada semana. Así, la tasa de 20 a 29 años es ahora de 1.206 casos por 100.000 habitantes a 7 días, la mayor entre todas las franjas de edad, pero inferior al pico, que se alcanzó hace quince días, con 1.888 casos. Lo mismo sucede con el grupo de 10 a 19 años, el segundo con mayor incidencia, con 853 casos, al igual que el de 30 a 39 años, con 534 casos por 100.000 habitantes a 7 días. El resto de cohortes mantienen incidencias menores pero que presentan tendencias ascendentes en la última semana.

Por provincias, en estos momentos Zaragoza acumula una incidencia a 7 días de 417,1 casos; Huesca de 597,7; y Teruel, 344 casos por 100.000 habitantes. En lo que se refiere a las capitales, Teruel presenta una incidencia de 383,6 casos por 100.000 habitantes en la última semana (471 la pasada); Huesca, 628,3 casos (480 la pasada); y Zaragoza capital tiene una tasa de 428,5 casos por 100.000 habitantes (373 la anterior).

En cuanto a los números absolutos, la comunidad acumula desde el inicio de la pandemia un total de 141.793 casos confirmados de COVID-19, de los que 124.328 han recibido ya el alta epidemiológica. Respecto a la mortalidad, se han registrado desde el inicio de la pandemia 3.555 fallecimientos, uno más que en la semana anterior.

Hospitalización

Como ha ocurrido en las anteriores olas, el incremento de casos tiene una repercusión en el sistema hospitalario unos días después. Así, en los últimos días se está apreciando una subida en los ingresos tanto en cama convencional como en uci, si bien este crecimiento es muy inferior al que se registró en las olas anteriores con incidencias similares e incluso menores, gracias fundamentalmente al efecto de la vacunación.

A fecha de ayer, había 255 pacientes COVID –la pasada semana eran 118-. De ellos, 26 están en las Unidades de Cuidados Intensivos (el 12%) y 229 en hospitalización convencional (6%). Como referencia, en la anterior oleada se registró un pico de ingresos de 399 hospitalizados, con una incidencia muy inferior a la que se registra en la actualidad y que no superó los 165 casos por 100.000 habitantes. Con una incidencia similar a la actual, a mediados del pasado mes de enero se registraban 554 hospitalizados.

Refuerzo del rastreo

El seguimiento de los contactos a diez días sigue aumentando. En estos momentos se está realizando seguimiento a 15.360 personas frente a las 10.598 de la semana pasada y a las 4.195 de hace quince días. Además, cabe destacar se ha reforzado el rastreo de los contactos con la incorporación de 20 efectivos militares que, desde hoy, complementan la labor realizada por la Atención Primaria.

El número básico de reproducción desciende y se sitúa en 1,07 (estimación del número de personas a las que puede infectar cada positivo) frente al 1,27 de la pasada semana. Y la tasa de positividad media de las pruebas realizadas asciende al 17,2 frente al 13,5% de la pasada semana.

Respecto a la presencia de cepas en la comunidad, se ha detectado la variante Delta en el 80% de los casos.

Las actividades de verano infantiles y juveniles pasan a nivel de alerta 3 y se suspenden las acampadas a partir del día 29 de julio

Ciudadanía y Derechos Sociales, Sanidad

La Orden publicada hoy por Salud Pública de modulación de medidas del nivel de alerta sanitaria 2 aplicables en las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza incluye el paso a nivel de alerta 3 de las actividades de verano infantiles y juveniles, una medida que supone, entre otras cosas, la suspensión de las acampadas al aire el libre a partir del 29 de julio. Así lo ha anunciado hoy en rueda de prensa la consejera de Sanidad, Sira Repollés.

Según la Orden, se entiende como acampadas aquellas que conlleven alojamiento al aire libre en tiendas de campaña u otros medios móviles destinados a alojarse, con independencia de que se instalen en terrenos dotados de infraestructura fija o permanente para esta actividad.

Sí que podrán llevarse a cabo colonias urbanas sin pernocta, campos de voluntariado juvenil, actividades de aventura al aire libre y colonias con pernocta en grupos de un máximo de 55 participantes, excluyendo a los monitores.

Otra de las novedades que incluye la Orden es que el responsable de cada una de las actividades deberá comprobar con antelación al inicio de la misma que los participantes (monitores y niños) cumplen alguno de los siguientes requisitos: haber recibido la pauta completa de vacunación (habiendo transcurrido 14 días desde la administración de la última dosis); haberse recuperado de la infección por Covid y hallarse en periodo comprendido entre día 11 y el 180 después de la prueba diagnóstica positiva, o disponer de una prueba diagnóstica negativa realizada en las últimas 72 horas en caso de PCR o de 48 en el caso de test rápido de antígenos.

Estas medidas relativas a acampadas o colonias entrarán en vigor a las 00.00 horas del 29 de julio.

Residencias

Por otra parte, la orden publicada hoy contempla nuevas medidas en las residencias de mayores y de personas con discapacidad, encaminadas a seguir evitando la entrada del virus en los centros. De este modo, los trabajadores que no estén vacunados van a estar obligados a realizarse, como medida preventiva, una prueba diagnóstica cada 72 horas. La decisión se suma a la de que los trabajadores no vacunados o con infección por Covid en los últimos 180 días que regresen de permiso o vacaciones debían realizarse dicha prueba con 72 horas de antelación antes de reincorporarse a su puesto.

El texto recuerda, además, que todos los empleados de estos centros deben continuar con el test de autoevaluación diaria que ya se fijó hace un año en el Protocolo de actuaciones entre el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales y el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón.

En estos momentos, la tasa de vacunación en residencias alcanza al 97% de los residentes y al 87% de los trabajadores de estos centros, y desde Salud Pública se ha recordado que este personal, esencial, tiene abierta desde el mes de diciembre la posibilidad de vacunarse.

En estos momentos, en las residencias de mayores de Aragón hay 37 brotes abiertos, que afectan a 104 personas, 66 residentes y 38 trabajadores, todos ellos positivos por coronavirus. En 23 de estos centros solo hay trabajadores contagiados, en 9 solo hay residentes contagiados y en 5, tanto trabajadores como residentes. En este momento, hay 11 personas hospitalizadas. Desde que comenzó el segundo periodo de brotes en Aragón han fallecido 776 personas en residencias de mayores de la Comunidad.

Además de las medidas ya indicadas en la orden, desde el Departamento de Ciudadanía se está realizando una monitorización de todas residencias con brotes, para conocer su situación e implementar medidas en caso de que sea necesario junto a Salud Pública (ayudar en la sectorización, dotar de material si hiciera falta o conocer, si las hubiera, necesidades de personal). Además –tal como ha recordado Francis Falo- cada residencia cuenta con un responsable de Salud Pública que determina, en función de la situación de cada centro, qué medidas restrictivas deben tomarse.