277 nuevos casos positivos por covid en las últimas horas en la provincia de Huesca

68 de ellos en la capital Altoaragonesa o 29 en la zona de salud de Jaca o 22 en Benabarre y Barbastro. A ellos se suman, por ejemplo, los 20 en Monzón urbana, 13 en Binéfar, 11 en Huesca rural y así en el resto de zonas de salud de la provincia. En Huesca ciudad se empieza a ver con preocupación el incremento de positivos entre las tres zonas de salud que llega a los 68. El teniente de alcalde, José Mº Romance apunta que hay cierta preocupación “es una situación que se está produciendo en todas las Comunidades Autónomas, en todas las capitales de provincia, en todas las ciudades. Y nos queda acelerar la vacunación, que es lo que está haciendo el Gobierno Central, principalmente entre la gente joven que es la que se está contagiando ahora de forma masiva”. Además, Romance ha querido “apelar una vez más a la responsabilidad individual y cumplir todas las normas sanitarias”.

En todo caso no se descarta la posibilidad de tomar alguna medida concreta de control como ya se realizó hace algunas semanas en la zona de ocio nocturno. Aunuqe Romance ha asegurado que “ de momento no se ha valorado. Si es cierto que, en su día cuando hubo un repunte importante en la ciudad se hizo. En este momento no se ha valorado todavía pero estaremos muy atentos y muy pendientes de la evolución de los datos y si en algún momento fuera necesario aplicar esas medidas de control, pues, por supuesto tendríamos que aplicarlas”. Aunque el teniente de alcalde ha insistido en que “todavía no se ha valorado esa posibilidad”.

Recordamos que el alcalde se encuentra confinado al dar positvo en coronavirus desde la semana pasada con síntomas leves. Por eso, Romance ha aclarado que Luis Felipe “se encuentra bien, lo que pasa es que ha tenido que hacer la cuarentena que marcan los protocolos para poder pasar por esto”. Romance ha explicado que “técnicamente el viernes termina la cuarentena” del Alcalde de Huesca y espera que “el próximo lunes pueda estar en el Ayuntamiento”. Además, ha confirmado que el alcalde “se encuentra bien, asintomático total y los diez o doce días que ha estado en casa no ha tenido ningún tipo de síntomas covid”.