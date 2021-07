182 nuevos positivos por Covid en las últimas horas en la provincia de Huesca

A ellos se suman los 22 en Monzón urbana y Fraga, 12 Barbastro, 8 en Sabiñánigo, 7 en Castejón de Sos y así hasta recorrer toda la provincia excepto 4 zonas de salud y se han cuadruplicado los ingresos hospitalarios en una semana. Hay 40 personas ingresadas en la provincia: 17 en San Jorge ( 4 en UCI), 18 en Barbastro ( 1 en UCI) y 5 en la clínica Santiago

El presidente del Colegio de Médicos, Pepe Borrel cree que el aumento de los contagios se debe a un incumplimiento de los confinamientos y a que no se comunican todos los contactos. Y son precisamente los contactos no declarados los que están provocando nuevos focos. Borrel asegura que nunca ha habido “un cumplimiento estricto “, situación por la que se han quejado en repetidas ocasiones. Además Borrel ha asegurado que en estos momentos todavía se están cumpliendo menos, lo que “tiene repercusión no solo por la gente que sabe que es contacto y tiene que asilarse. Sino aquel que es positivo y no comunica sus contactos”. Al no comunicar esos nuevos positivos, “no están dando contactos” y “esos contactos no declarados son los que están provocando nuevos focos” ha explicado el presidente del Colegio de Médicos”.

Dada la situación actual el presidente del Colegio de Médicos es totalmente partidario de seguir utilizando la mascarilla sobre todo en entornos urbanos, incluso aunque estemos al aire libre. “Lógicamente hay sitios donde podemos prescindir de la mascarilla, pero en estos momento en el medio urbano sería muy dificil, tiene que ser una zona abierta y sin más población en la que podamos estar sin la mascarilla”. Borrel ha recordado que, aunque las mascarillas no sean obligatorias, su uso“al aire libre no podemos prescindir de la mascarilla, que es lo que se nos vendió. Al aire libre, en determinados ambientes se puede estar sin mascarilla pero, normalmente, debemos llevarla” ha recomendado el presidente del Colegio de Médicos”.

Borrel considera que la labor de rastreo que tienen que realizar los profesionales de Atención Primaria está restando horas de atención a los pacientes. “Sobre todo en centros urbanos o grandes, la labor de rastreo está ocupando muchas horas a los profesionales sanitarios, que la tienen que sacar de la atención a la población, a la población habitual, a los crónicos y a otras patologías” se ha lamentado Borrel.