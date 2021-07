165 personas accedieron a un empleo en 2020 con el apoyo de Cruz Roja en la provincia de Huesca

La crisis sanitaria y socioeconómica generada por la COVID-19 en España ha afectado de forma sustancial a todas las personas, agravando la situación e incrementando el riesgo de pobreza y exclusión social de millones de personas. Uno de los ámbitos que está sufriendo un mayor impacto por la crisis que ha generado la pandemia es el aumento del desempleo, especialmente entre las personas más vulnerables como son las personas jóvenes, las mujeres, las personas inmigrantes y las personas mayores de 45 años. “Para hacer frente a esta situación, hemos reforzado la intervención y las respuestas específicas y especializadas para intervenir con las personas más vulnerables, que debido a la crisis se encuentran todavía en una situación de mayor desventaja en su acceso al mercado laboral”, afirma Maika Sánchez, directora del Área de Empleo de Cruz Roja Española. “Se trata de una intervención basada en acciones y actividades encaminadas a mejorar la empleabilidad y la inserción laboral de las personas, promoviendo la igualdad de oportunidades en el empleo y contribuyendo a que puedan acceder a puesto de trabajo que les garantice unos medios de vida sostenibles para ellas mismas y sus familias como derecho fundamental”, recalca la portavoz de la organización. Gracias a esta intervención, durante 2020 más de 471 personas han participado en el Plan de Empleo de Cruz Roja y 165 de ellas han podido acceder a un empleo. En este contexto el Servicio Multicanal de Información y Orientación laboral CRE-e se ha mostrado como un servicio fundamental del Plan de Empleo de Cruz para estar cerca de quienes están en un proceso de búsqueda de empleo. Todos los canales de este servicio se han reforzado para solventar todas las dudas de la ciudadanía. Conocer el alcance de las medidas adoptadas durante la pandemia hasta saber cómo solicitar prestaciones o qué trámites realizar si la persona se veía afectada por un ERTE, entre otros asuntos relacionados con el plano laboral ante esta situación de crisis. Durante 2020, 78 empresas han mantenido su compromiso con el Plan de Empleo. Con ellas se han establecido más de 236 alianzas que han mejorado la empleabilidad de las personas participantes en sus iniciativas de inserción laboral y generado oportunidades de acceso a un empleo. Durante este mismo periodo, Cruz Roja llevó a cabo también 18 acciones formativas de cualificación profesional. Respecto al perfil de los participantes en el Plan de Empleo, el 65% fueron mujeres, el 38% eran menores de 30 años, el 33% no tenían estudios o no los habían terminado, el 64% estaban parados, un 33% inactivos y un 3% ocupados. A partir de ahora, Cruz Roja en materia de empleo pone en su foco en la denominada brecha digital: “los principales retos del Plan de Empleo de Cruz Roja en los próximos meses se centran en reducir la brecha digital de las personas, tanto para poder capacitarse en oficios emergentes como a la hora de buscar trabajo, donde prácticamente todos los procesos de selección y formación se realizan de forma digital.” señala Maika Sánchez. La pandemia redefine el Plan de Empleo La declaración del estado de alarma el año pasado por la pandemia de la COVID-19 conllevó la necesidad de redefinir todas las actividades de orientación y capacitación laboral para ser desarrolladas en un formato on line. Con el objetivo de que ninguna persona quedara fuera de estas actividades virtuales por falta de equipamiento tecnológico, el Plan de Empleo de Cruz Roja realizó un censo tecnológico con el objetivo de conocer en detalle el equipamiento con el que contaba cada persona. Conforme a los datos obtenidos, un 30% de las personas con las que se trabaja en el Plan de Empleo no dispone de ningún dispositivo con conexión a Internet. Por este motivo Cruz Roja ya ha distribuido en régimen de préstamo 48 tablets que facilitarán el acceso a actividades on line de mejora de la empleabilidad. De igual forma se han facilitado tarjetas de datos.