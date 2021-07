Se prevee que el Plan Director de la Catedral de Huesca se publique en el BOE en septiembre

La excavación se centra en la zona de acceso a la entrada de las antiguas dependencias del palacio episcopal. El objetivo es descubrir patio de entrada y restos de la época romana.

El delegado de patrimonio de la Diócesis de Huesca, José María Nasarre ha destacado la importancia de la implicación de las instituciones en la conservación del patrimonio. Por eso es realmente importante la próxima licitación del plan director de la actuación de la Catedral de Huesca donde aparecerán recogidas todas las intervenciones necesarias en el propio monumento y el entorno. Nasarre ha explicado que “a partir del mes de septiembre, y posiblemente entre septiembre y octubre, salga ya en el BOE la licitación del plan director. De hecho, la semana pasada el Ministerio de Cultura de Madrid se puso en contacto con nosotros para pedirnos algunos datos, precisamente para que el anuncio de licitación salga de la mejor forma posible”.

El plan recoge actuaciones en varias zonas en toda la manzana y se cuantificará. La parte delantera de la catedral tiene una consevación buena pero no pasa lo mismo en la parte trasera de la calle Palacio, los pináculos o las ruinas de la parte trasera com ha explicado Nasarre:“La Catedral aparentemente desde la plaza tiene unas condiciones relativamente buenas. Sin embargo, desde la Calle Palacio nos encontramos una malla para contener los fragmentos de piedra que se van erosionando y se van desprendiendo. Por no hablar de la zona que da a Montearagón, la zona de los ábsides cuyos pináculos están en una situación lamentable”.

En esta escavación se están recuperando importantes vestigios de la historia. Como ha explicado la arqueologa Julia Justes “estamos destacando muros del siglo XX, con suelos del siglo XIV o XV, empedrados de época andalusí. Con todo eso, nos sale un muro romano de hace 2.000 años, todo eso en un espacio de 20-25 m2 donde observamos toda la historia comprimida. Una historia que vamos recuperando poco a poco para intentar entenderla”.

En la zona de trabajo se ha descubierto que se han conservado estructuras de cronología romana y tienen intención de seguir descubriendo otros restos importantes. La arqueóloga Justes ha explicado que “de una forma casi milagrosa, se ha conservado estructuras romanas, en cambio, en otras zonas se observa que ha habido limpiezas más o menos recientes en las que es más difícil que se conserven estructuras. En el interior, estamos seguros de que las estructuras están debajo de los niveles medievales y bajomedievales, lo hemos visto en los sondeos del primer año y llegaremos a ellas, con paciencia, pero llegaremos”

El campo de trabajo lo gestiona cada año la pastoral juvenil de la diócesis. Más de 20 chicos que participan en esta iniciativa año tras año. Este año han sido dos semanas de trabajo como destaca la delegada de pastoral juvenil, Isabel Ramos que asegura que esta excavación es “una actividad que, a priori, quizá hay mucho que no es mayoritaria pero año tras año se apuntan más. Les gusta, se lo pasan bien, se sienten útiles, aprenden un poco de la cultura y la historia de su ciudad y la mayoría repiten”.

La comarca de la Hoya de Huesca colabora en este taller juvenil por tercer año consecutivo con 2000€ para mantener este taller importante. El presidente de la Comarca, Jesús Alfaro ha querido "reiterar su colaboración con la Diócesis de Huesca". Así como las razones por las que han querido realizarla: "Con un campo de trabajo de arquología que nos parece muy interesante en un lugar tan emblemáico, con tanta historia, que nos va a deparar muchas sorpresas. Al final es un granito de arena para que llegue el Plan Director y que poco a poco se haga una realidad todo lo que hay aquí. Seguro que hay grandes hallazgos, con mucha historia. Reiterar la colaboración con la Comarca de Huesca y también en años sucesivos que puedan contar nosotros”.

Por otro lado, Nasarre ha explicado que todavía trabajan los arquitectos en valorar el coste de la reparación de la techumbre del edificio del obispado que sufrió un desprendimiento a raiz de una tormenta hace algunas semanas. El dia 15 de agosto que se celebra el dia del patrimonio se pedirá el apoyo económico en las colectas de las parroquias con el objetivo de subsanar lo que se ha venido abajo”.