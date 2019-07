Los ediles del Ayuntamiento podrán llevar la banda en los actos religiosos

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha estimado de forma parcial el recurso interpuesto por el partido popular relativo al reglamento

La sentencia confirma que la Corporación no asistirá a ningún acto que tenga carácter religioso ni programará actos que tengan carácter confesional. Sin embargo, señala que los cargos de representación y los empleados públicos podrán asistir a estos actos de manera particular y podrán emplear en ellos los símbolos que acrediten su condición. El teniente de alcalde, José María Romance, ha remarcado que la voluntad del equipo de Gobierno es no recurrir la sentencia y adaptar el Reglamento de forma inmediata y con la máxima unanimidad posible”.

Por ello hoy se ha convocado una Junta de Portavoces con el objetivo es establecer el procedimiento a seguir para adaptar el Reglamento de cara a estas Fiestas de San Lorenzo. El teniente de alcalde también ha recordado que el Reglamento nunca recogió un proceso sancionador, por lo que en todo momento respetaba la libertad de los integrantes de la Corporación y de los empleados públicos.