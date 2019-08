En Huesca hay cerca de 19.000 árboles repartidos en 180 zonas verdes

El Ayuntamiento de Huesca realiza un seguimiento sistemático de los cerca de 19.000 árboles de la ciudad

Se reparten entre las calles de la ciudad y más de 180 zonas verdes

El Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huesca realiza un seguimiento sistemático de los más de 18.600 árboles que hay en la ciudad y que se reparten entre las calles de la capital oscense y sus más de 180 zonas verdes.

El arbolado urbano es observado por los trabajadores del Servicio y en caso de apreciarse cualquier síntoma de peligro, por mínimo que sea, se analiza y valora si es necesario acometer alguna actuación.

El concejal de Medio Ambiente, Roberto Cacho, ha señalado que a pesar de que se realiza un exhaustivo seguimiento, “el riesgo cero no existe y puede suceder que algún ejemplar tenga un problema que no se vea a simple vista. Por ejemplo, que no esté bien enraizado y que una fuerte tormenta provoque que se caiga de forma sorpresiva, como ha ocurrido este jueves”.

Además, el Ayuntamiento dispone de una herramienta digital pionera, “Huesca, ciudad entre jardines”, que permite a la ciudadanía acceder al inventario del arbolado urbano de Huesca y enviar avisos sobre incidencias en los mismos. Se puede acceder en www.huesca.es/areas/medio-ambiente o en www.huescaciudadentrejardines.es.

Esta herramienta dispone de un inventario georeferenciado y de una base de datos que permite organizar, planificar y controlar los trabajos de conservación de las zonas verdes y arbolado de la ciudad. Entre las utilidades de este inventario figuran la de mostrar una vista genérica de la zona verde, una vista detallada de cada elemento de arbolado que hay la ciudad y una ficha educativa de cada especie y sus principales características.

En cuanto a los avisos ciudadanos, quedan registrados para que los técnicos municipales los evalúen y comprueben si se trata de una incidencia sobre la que se deba actuar