El Ayuntamiento debe conjugar la atención de emergencia surgida en la ciudad a causa del COVID-19 con la estab

El Ayuntamiento de Huesca debe conjugar la atención de emergencia social y económica surgida en la ciudad a causa del COVID-19 con la estabilidad económica del Consistorio oscense.

Así ha respondido el alcalde de Huesca, Luis Felipe, a la propuesta del grupo municipal del PP, que pasa por un plan de choque que implemente las ayudas y medidas establecidas hasta ahora por el Consistorio para que lleguen al mayor número posible de oscenses.

El equipo de gobierno se verá obligado a modificar el presupuesto municipal que aprobó en diciembre del 2019 que no contemplaba la actual situación. En este punto, al alcalde le preocupa no sólo las partidas de gasto que se están abriendo para atender la crisis, sino también la gran caída de ingresos que se producirá en 2020. En este punto, ha manifestado que “tenemos que conjugar bien un binomio que no es fácil de conjugar, que supone “atender la emergencia social y económica teniendo en cuenta la estabilidad económica del Ayuntamiento”, porque “aumentando gastos como estamos haciendo vamos a tener una gran aminoración de ingresos y eso es bueno que todos los grupos lo tengan en cuenta y que no se ponga en riesgo a la propia institución”.

Además, ha señalado que hasta ahora las medidas adoptadas han contado con la unanimidad de todos los grupos municipales y considera que la unimidad debe estar presente en este momento. “Todo se ha aprobado en Junta de Portavoces por unanimidad de los cinco grupos”, por lo tanto “vamos a continuar en esa línea de aportar cada uno nuestras propuestas e intentar que haya una unimnidad en las decisiones que tome el Ayuntamiento”.

El Partido Popular ha elaborado un plan de actuación para intentar llegar al mayor número de oscenses