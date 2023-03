La XIX edición de Cosecha de Invierno llega a su fin este domingo con "Alienados" y "Allá va la despedida"

La XIX edición de la Muestra de Artes Cosecha de Invierno, organizada por la Comarca Hoya de Huesca|Plana de Uesca, celebrará este domingo sus últimas actividades en la plaza Mayor de Arguis con inicio a las 10:00 horas. Este emplazamiento se llenará de actividades relacionadas con la danza, la jota castellana y la percusión tradicional para despedir el invierno y dejar paso a la primavera.

La primera de ellas serán dos talleres consecutivos de danza de jota castellana y percusión con toques de panaderas que serán impartidos por Colectivo Algazara desde las 10:00 a las 12:00 horas. Esta formación artística comparte su apuesta contemporánea por la danza a partir de fundamentos de la música y el baile popular a través de la impartición de estas actividades abiertas a todos los asistentes. No hacen falta conocimientos previos, sólo dar rienda suelta al cuerpo jotero para disfrutar de esta actividad gratuita cuyo objetivo es el de dar a conocer, fomentar y desarrollar las manifestaciones folclóricas de tierras aragonesas y castellanas.

Después, hasta las 12:50 horas la compañía vallisoletana representará su espectáculo ‘Alienados’, el cual busca ser una llamada de atención ante la introversión colectiva que sufre nuestra sociedad actualmente. El mundo circunscrito a un teléfono móvil. Una reflexión en movimiento de un tema de actualidad construido sobre las estructuras de la jota castellana.

Como colofón a esta jornada y a la Cosecha de Invierno 2023 se desarrollará a partir de las 12:50 horas en la plaza Mayor de Arguis ‘Allá va la despedida’. Este último espectáculo servirá como catártico encuentro entre lo popular y lo profesional ya que la actuación del Colectivo Algazara concluirá con la invitación para interpretar algunas piezas folclóricas a todos los participantes tanto en el taller impartido por la misma formación como en los talleres de ritmos tradicionales y panaderas desarrollados en los días 17 y 24 de marzo en el salón social de Arguis bajo la instrucción del artista, luthier, constructor de gaitas de boto y con un pequeño estudio de grabación en Arguis, Pablo Borderías.

Colectivo Algazara

Esta formación artística está integrada por Lucía López, Silvia Reguera y Virginia Laje y se creó en 2020 en Valladolid con el deseo de crear danza joven en la ciudad. Colectivo Algazara, principalmente desarrolla un trabajo coreográfico. Suma a su repertorio un total de tres piezas con las que ha visitado diferentes ciudades y pueblos de toda la península, además de formar parte de la final del IX Certamen Coreográfico del Distrito de Tetuán - Madrid. Sin embargo, también han desarrollado otras actividades como acompañamiento danzado para el grupo musical El Naán en su gira ‘Germinal’, colaboraron en el videoclip de la canción Una brizna de sangre de El Naán con Castora Herz, banda sonora original del documental ‘Comuneros’, producido y realizado por Visual Crea y Plan Secreto; y también han participado en la IX edición de Estancias Coreográficas 22 en calidad de coreógrafas emergentes.

Su espectáculo ‘Alienados’ ha participado en la programación de numerosos ciclos y festivales, entre ellos en la programación Andén 47 en Valladolid, en la II edición de One more night to show en el espacio Descalzinha de Madrid, en la XXIV Feria de Teatro de Castilla y León de Ciudad Rodrigo, en el Ciclo Brotes del Espacio Escénico El Huerto de Gijón, en el Festival Estoesloquehay de Artieda (Zaragoza), así como en la I edición de la Feria sin condiciones organizada por la Comarca Hoya de Huesca|Plana de Uesca dentro de la Feria de Teatro y Danza de Huesca.