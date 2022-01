VOX Huesca invita a Garzón a visitar granjas de la provincia y a comer un buen solomillo

La formación considera que el ministro Alberto Garzón habló con “desconocimiento de causa”, poniendo en “entredicho” a un sector de su país como el agroganadero y por ello no han dudado en invitarle públicamente a visitar la provincia, conocer granjas y explotaciones altoaragonesas, hablar con sus profesionales, y como colofón, “le invitamos a un buen solomillo con una trazabilidad fuera de duda”.

Desde VOX Huesca también dan un toque de atención al presidente de Aragón, Javier Lambán, por “su juego de despiste con la ganadería extensiva, ya que se pone el traje de súper héroe para que parezca que defiende la ganadería extensiva que tenemos, pero a la vez nos deja en manos de los neoecologistas con la introducción de osos y lobos que atacan los rebaños y hacen imposible la convivencia con vacas y ovejas”.

VOX Huesca apela a Lambán y a su consejero Olona a que “más allá de este vocerío inútil de pedir la dimisión de Garzón, que está en coalición con su propio jefe de partido en el gobierno de España, los ganaderos aragoneses necesitan menos burocracia y más ayuda real, que con las palabras no alimentamos a los consumidores que necesitan de nuestras cosechas y carne de calidad y con una trazabilidad fuera de toda duda”.

Por último VOX Huesca señala que “parece hasta mentira que con los miles de asesores que tiene la coalición socialcomunista metan tanto la pata atacando a sectores productivos como han ido haciendo con la industria del automóvil, el turismo (de nuevo, Garzón) y ahora los ganaderos”. Si siguen así, “que no sabemos si es su objetivo final, no habrá en España quien produzca nada, viviremos todos de subsidios y no produciremos ni nuestros propios alimentos”.