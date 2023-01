VOX apuesta por impulsar en Huesca la vivienda y las inversiones en infraestructuras de diversos barrios

El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Huesca sitúa a la vivienda y a las inversiones en infraestructuras de diversos barrios de la ciudad como dos de los retos a afrontar proximamente.

Así lo ha indicado el portavoz de VOX en el Ayuntamineto de Huesca, Antonio Laborda, quien ha lamentado la situación en la que se encuentra la economía de empresas y de las familias, a causa, primero de la pandemia y después de la inflación, los altos precios de los alimentos o de la energía. En este punto, Laborda considera que la administración debe esforzase más en ayudar tanto a pymes como a las familias.

Además, ha resaltado que uno de los grandes problemas de Huesca es la vivienda y ha asegurado que su grupo municipal seguirá apostando por tratar de resolver esta cuestión. Otro de los retos pendientes es la inversión en infraestructoras en algunos barrios en los que no se ha actuado, como es el caso de San José o del Perpetuo Socorro. “Hay barrios en los que prácticamente no se ha hecho nada desde el Ayuntamiento como son el barrio de San José, el del Perpetuo Socorro o el de la Catedral y, sin embargao, en otros barrios se están haciendo grandes inversiones a través de fondos europeos”. Al respecto, ha añadido que “los fondos europeos están bien, pero a través de carriles bici o a través de zonas de baja emisión no se cambia la situación de las familias ni de las empresas”.

También cree conveniente atender a la seguridad vial y a la presencia de ciclos y patinetes en el casco urbano de la ciudad. “Hay muchas quejas por parte de los ciudadanos sobre los ciclos y patinetes dentro del casco urbano y creo que se deberían regular las zonas porque circular ciclos, patinetes y personas sin nigún tipo de regulación supone tener un problema para los viandantes”. Así, en su opinión “hay que regular ciclos, monopatines o patinetes porque hay un problema de seguridad vial en los cascos urbanos”.