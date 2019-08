El PP no votará ni debatirá propuestas de Ciudadanos, por el voto en blanco que dio la alcaldía al PSOE

El grupo municipal de PP en el Ayuntamiento de Huesca no debatirá ni votará en el pleno ninguna propuesta planteada por el grupo de Ciudadanos en tanto no explique “por qué hizo alcalde al socialista Luis Felipe”.

En estos términos se ha expresado el portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Huesca, Gerardo Oliván, durante la intervención que ha realizado en la sesión plenaria celebrada este martes, con motivo de la moción planteada por Ciudadanos para la puesta en marcha del portal web 'Ventanilla única'. De esta forma, ha quedado patente que el voto en blanco depositado en el pleno de investidura del alcalde, gracias al cual se proclamó primer edil de la ciudad al socialista Luis Felipe, por ser la lista más votada en las elecciones municipales, sigue trayendo cola y el PP continúa responsabilizando de ello a Ciudadanos.

El portavoz del PP, Gerardo Oliván, ha dicho que “la dedicación a la política requiere de aspectos fundamentales, como explicar lo que se hace, es decir, por qué y para qué se hacen las cosas, en definitiva, dar la cara y ejercer el cargo con dignidad”. Ha añadido que ”desde hace dos meses estamos viendo que en este Ayuntamiento esos principios se han quebrado” y, por eso, “informo de que el grupo municipal del PP no va a participar en ninguna votación ni va a debatir ninguna propuesta que provenga de un grupo que no ha explicado por qué ha hecho alcalde al señor Luis Felipe, es decir, que no ha dado la cara y ha intentado sembrar la duda en el resto de los partidos”.

Para Oliván el ejercicio de la política requiere de un “comportamiento ejemplar”. El portavoz municipal ha afirmado que “la traición, la deslealtad y la cobardía deberían estar desterrados en el ejercicio de un cargo público”. Entiende que “todos los posicionamientos en política son respetables”, pero “lo que no es respetable es actuar sin dar la cara y ocultarse bajo el secreto e intentar extender la duda en esta corporación”.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Huesca, José Luis Cadena, ha apuntado que su formación trabaja por la ciudad y que seguirán planteando propuestas como siempre. Cadena ha pedido a los representantes del PP que “observen la realidad” y se den cuenta “de las necesidades de Huesca”, porque “la gente nos pide que nos pongamos a trabajar, que peleemos por mejores trabajos, por atraer industria, a los oscenses les importan muy poco nuestros egos”. Ha segurado que “la política del cortijo es cosa del pasado, Huesca no es su cortijo, reaccionen y dejen ya el disparate de todos los días ”.

El portavoz de Ciudadanos ha dejado claro que “a pesar de los insultos y provocaciones que el PP nos dedica casi todos los días y hoy también, en Ciudadanos no nos vamo a cansar de presentar propuestas que se puedan llevar a cabo y mejoren la vida de nuestros vecinos, de hecho, lo vamos a hacer con más ahinco”.

Finalmente, la propuesta de Ciudadanos de poner en marcha el prtal web 'Ventanilla única' para emprendedores, empresas y servicios salía adelante con el voto a favor del PSOE y Con Huesca, cuya portavoz, Pilar Novales, proponía adscribir al portal la figura de un ingeniero técnico de Urbanismo. Una propuesta que el portavoz de Ciudadanos recibía con agrado.

Por su parte, VOX emitía un voto en contra, ya que según su portavoz en el Ayuntamiento de Huesca, Antonio Laborda, debido a la proximidad de las fiestas de San Lorenzo, “no era el momento” de hacer esta propuesta”.

REGLAMENTO DE PROTOCOLO

Por otra parte, el pleno del Consistorio ha aprobadola ejecución de la sentencia por la que se declaran nulos algunos de los artículos del reglamento de protocolo. La concejala del PSOE, María Rodrigo, ha apuntado que “la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Aragón desestima parcialmente el recurso interpuesto por el PP sobre el Reglamento municipal de Protocolo y Ceremonial y Honores y Distinciones. La sentencia, ha explicado, “confirma que la corporación no asistrá a ningun acto que tenga carácter religioso ni programará actos de carácter confesional”, pero “en aras a garantizar la normalidad institucional, sobre todo, con la cercanía de las fiestas, se pensó en establecer el procedimiento a seguir para adaptar el reglamento de cara a las fiestas”. Así, por ejemplo el alcalde, según anunció, acudirá a las Completas del día 9 y a la procesion y misa del día 10 de agosto con su banda, en representación del cargo que ocupa.