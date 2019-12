Visitar el Castillo de Montearagón durante el Puente de la Constitución

El Ayuntamiento de Quicena y la Asociación de Amigos del Castillo de Montearagón quieren aprovechar el Puente de la Constitución para mostrar las zonas del monumento sobre las que se ha actuado en los últimos veinte años, y enseñar además los espacios que hasta el momento no habían sido de acceso público, salvo en contadas ocasiones, como el Panteón Real o el interior de la Iglesia.

Las visitas, que se llevan a cabo los días 7, 8 y 9 de diciembre a partir de las 11:00 horas, son gratuitas y abiertas al público. Admiten un máximo de 50 personas por visita y salen desde la barrera de acceso al Castillo.

El presidente de la Asociación de Amigos del Castillo de Montearagón, Antonio Turmo, ha apuntado que “en 1990 iba camino de ser una ruina arqueológica. Se constituyó la Asociación de Amigos del Castillo y lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con Patrimonio del Ministerio de Cultura, para que actuase, y la respuesta fue positiva”. En estos veinte años se ha rehabilitado el módulo de la Iglesia, la cripta y se ha trabajado en las murallas, en las bóvedas y en el suelo

“Lo más importante de estos veinte años es que ya no corre el riesgo de ser una ruina arqueológica”, según el alcalde de Quicena, Javier Belenguerer, que finalizó recordando que el Ministerio siempre ha trabajado en la recuperación del Castillo, y su voluntad es acortar los tiempos de inversión para llegar a su recuperación total: “Siempre se ha trabajado en Montearagón. Ha habido,en 1998 una inversión de 360.000€; en 2002, de 430.000€; en 2006 de 482.000€ y cuatro años después se redactaron los pliegos técnicos para este proyecto que está entregado ahora, es decir, este último proyecto ha estado en trámite nueve años, pero la realidad es que no es cierto que no se haya hecho nada en Montearagón. Unas veces la inversión ha sido más rápidas que otras, pero la voluntad del Ministerio es acortar el tiempo de inversión en este Castillo”, concluyó.