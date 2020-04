EL Vicerrector apoya que los exámenes online como una buena solución para evitar perder el curso universitario

El vicerrector del campus de Huesca, de la Universidad de Zaragoza, José Domigno Dueñas, considera que los exámenes online son una buena solución para evitar perder el curso universitario

Los rectores de las universidades de España están estudiando hacer los exámenes online, por si las pruebas de junio no pueden hacerse de manera presencial. Así, se trabaja en un método de evaluación online, que se aplicaría en todas las universidades españolas. Algunas de ellas ya han anunciado que se acogerán a dicho método, no así la Universidad de Zaragoza que está a la espera de ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Para el vicerrector del Campus de Huesca, José Domingo Dueñas, se trata de una buena solución para no perder el curso. Ha dicho que es una posibilidad probable.

Ha explicado que lo primero que hay que hacer es establecer la identificación del alumno.

Durante la crisis sanitaria, la actividad académica continúa en la Universidad y el seguimiento de las clases se realiza a través de las plataformas digitales.