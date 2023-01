Verdes Equo propone una auditoría y actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Huesca

El Partido Verdes Equo, a través de su portavoz y candidata a la alcaldía de Huesca, Silvia Mellado, ha propuesto al Ayuntamiento que actualice el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, previa auditoría de la situación de partida y contando con la Ponencia de Movilidad, órgano donde participan todos los sectores afectados.

Mellado destaca la necesidad de acometer una auditoría de la movilidad, para obtener datos y así disponer de una planificación clara con objetivos y actuaciones temporalizadas: “ es especialmente relevante tras los últimos tropiezos del Ayuntamiento en movilidad. No ha habido criterios, ni planificación en una materia tan importante y sensible. Importante para tener una ciudad más saludable y sensible por la afección a los hábitos de movilidad diarios”. Por ese motivo se muestra preocupada: “para una movilidad más eficiente, sostenible y segura, es fundamental la implicación de la ciudadanía y los sectores afectados y el Ayuntamiento de Huesca no lo ha contemplado así hasta la fecha”.

Para finalizar, en el escrito con la propuesta de actualización que han hecho llegar al ayuntamiento, Verdes Equo plantea una serie de dudas en cuanto a las zonas de bajas emisiones que se tenían que haber implantado el 1 de enero y que estaban contempladas en un proyecto de movilidad presentado para obtener fondos europeos.

Verdes Equo quiere saber si se van a implantar los 1.800.000 metros cuadrados de Zonas de Bajas Emisiones proyectadas o van a ser otras diferentes debido a que las últimas declaraciones del alcalde no lo dejan claro. También quieren conocer cuándo se va a hacer partícipe de las zonas exactas a los y las vecinas y a la Ponencia de Movilidad y cual va a ser el calendario de aplicación de las Zonas de Bajas Emisiones