Verdes Equo propone elaborar un plan de emergencia ante la sequía en Huesca

El Partido Verdes Equo, a través de su portavoz y candidata a la alcaldía de Huesca, Silvia Mellado, ha propuesto la redacción de un plan de emergencia ante la sequía para planificar medidas y fórmulas de gestión más eficaces . El partido Verde, pone el foco en la importancia de un recurso como el agua y de la que Huesca “no va sobrada". En una situación de cambio climático como la que vivimos, con olas de calor y sequías más severas, plantean que es fundamental la planificación. En palabras de Silvia Mellado “se trata de definir con criterios técnicos, las medidas más eficaces ante una situación de sequía. De esta forma, queremos facilitar la toma de decisiones y evitar medidas cosméticas o situaciones paradójicas como la que se produjo hace unos meses, cuando se cortó el agua de boca de las fuentes, pero al mismo tiempo no hubo restricciones en cuanto al llenado de piscinas privadas”.

Verdes Equo ha demandado también un Pacto local del agua que asegure la implicación de todos los grupos políticos en el Ayuntamiento para una inversión continuada que mejore la gestión del agua en Huesca. Silvia Mellado, evidencia que el equipo de gobierno actual, disponía de informe técnico desde 2019 en el que se identificaban los principales problemas del abastecimiento de un recurso tan importante como es el agua. El mencionado informe también contemplaba las medidas priorizadas para subsanar las deficiencias señaladas y “sin embargo en 4 años no se ha avanzado prácticamente nada”.

Para que esta situación no se repita, plantean que se suscriba un Pacto local del agua. Para Verdes Equo, el agua es fundamental para el desarrollo de Huesca y la mejora de la calidad de vida, por ello se deben realizar las inversiones necesarias para que no se pierda más de un tercio de agua por el camino, para identificar los grandes consumidores no regularizados e imponer las sanciones pertinentes y mejorar la situación de los acuíferos de Huesca, cuya contaminación impide que aunque Huesca tenga agua subterránea, esta no sea apta para el consumo humano. “Es necesario este pacto para afrontar las sequías del futuro que ya son presente como estamos viendo” finaliza Mellado.