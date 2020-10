Vecinos multados al acceder a sus garajes en el entono de la plaza de Sto Domingo

Un grupo de vecinos del centro de Huesca pide explicaciones al Ayuntamiento por haberles impuesto varias multas por entrar a sus garajes a través de un acceso prohibido, cuando las obras del coso bajo y plaza de santo domingo impedían su acceso habitual

Según han trasladado alguno de ellos a COPE Huesca, se trata de un grupo de vecinos afectados por las obras del Coso Bajo, cuyos garajes se ubican en el entorno de la plaza de Santo Domingo, en la calles Perena, y que debido a los trabajos de reurbanización de esta parte de la ciudad no podían acceder a los mismos por el acceso habitual, por lo que se veían obligados a acceder recorriendo varias calles y por una de ellas, la calle Las Huertas, está prohíbido, pero no señalizado. Así, los vecinos tienen varias opciones para llegar a sus garajes, pero los que han optado por pasar por la calle Las Huertas han sido multados.

Además de esta situación que se ha repetido mientras duraban las obras, estos vecinos siguen sin poder acceder a sus garajes por donde habitualmente lo hacían, porque aunque las obras han finalizado, hay colocadas unas vallas en la intersección con el paseo Ramón y Cajal que impiden el paso. Piden explicaciones al Ayuntamiento por las multas recibidas, porque siguen sin poder acceder a su garajes y porque consideran que el Consistorio tal vez se plantee un cambio de direcciones, para los vehículos que tienen los garajes en la calle Perena. La idea del Ayuntamiento, según los vecinos, sería no entrar ni salir por la plaza de Santo Domingo y hacerlo por las calles La Campana, Sobrarbe, Sancho Ramírez o Plaza del Justicia. Algo que no convence a los vecinos.