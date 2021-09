Varias localidades de Huesca preparan o viven sus 'No fiestas' estos días y llaman a la responsabilidad . Aragón sigue sin fiestas patronales, según se acordó en el Consejo Local del que forman parte la DGA, la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, las tres diputaciones provinciales y las tres capitales. Los alcaldes de las localidades de Huesca en las que tradicionalmente se celebraban sus fiestas patronales durante estos días apelan a la responsabilidad individual dada la situación sanitaria.

Así, por ejemplo, Ayerbe vivió ayer su día festivo, en honor a Santa Leticia, sin celebraciones. El Ayuntamiento de esta localidad ha organizado jornadas de ocio controladas antes y después de las 'No fiestas'. Por su parte, el alcalde de Barbastro, Fernando Torres, ha destacado la labor de la policía para evitar tumultos en las 'No fiestas'. En esta localidad, se celebraba ayer una eucaristía con la imagen de la Virgen del Pueyo, patrona de la ciudad, con límite de asistencia a 204 personas.

La localidad de la comarca de la Hoya de Huesca de Almudévar está viendo sus 'No fiestas', que se estarían llevando a cabo ahora, ya que según el calendario se celebran del 7 al 12 de septiembre, en honor a la Vírgen de la Corona. Antonio Labarta es su alcalde y ha señalado que “la situación es la que es y lo prudente es no celebrar y hay que mentalizarse y esperar a que el año que viene se puedan celebrar como siempre lo hemos hecho”.

La localidad de Binéfar va a reforzar su seguridad desde hoy, día 10, hasta el 14 de septiembre, según se ha acordado en la Junta Local de Seguridad coincidiendo con las fechas del Santo Cristo de los Milagros. El objetivo es garantizar el buen desarrollo de estas jornadas. El alcalde de Binéfar, Alfonso Adán, ha manifestado que “hay que concienciar a los binefarenses y decir que el covid no ha pasado, que hay que respetar las medidas sanitarias, cumplir los horarios y que la gente no se acumule” y “yo puedo entender que queramos celebrar, pero no es el momento todavía”.

La concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Fraga, Silvia Galindo, cuyas fiestas coinciden con El Pilar, entorino al día 12 de octubre, ha apuntado que no se desarrollarán actividades y que no es justo que los aforos permitan disfrutar de actos a unos vecinos sí y a otros no. Galindo ha dicho que “si a nosotros nos mandan desde arriba que no hay fiestas lo que no vamos a hacer es organizar actividades y además hay que tener en cuenta los aforos, porque si preparas unas actividades es para que todo el pueblo lo disfrute y no es justo que sólo puedan disfrutar de ellas unos pocos”.