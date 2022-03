Usuarios y trabajadores del centro de salud del Perpetuo Socorro solicitan una reunión con la comarca y la DPH

Los usuarios y trabajadores del centro de salud del Perpetuo Socorro han solicitado un encuentro con representantes de la Comarca de la Hoya y de la Diputación Provincial de Huesca para hacer llegar su reivindicación de construir un nuevo edificio que albergeue al centro de salud en el solar de la antigua cárcel.

Las Asociaciones vecinales de los barrios Santo Domingo y San Martín, Perpetuo Socorro y del Casco Viejo de Huesca se han concentrado un viernes más en el paseo Ramón y Cajal n.º 57, a la altura del centro actual, continuando con la reivindicación de la construcción del Centro de Salud en el solar de la antigua cárcel. Han cortado el tráfico en esta zona de la ciudad para visibilizar su reivindicación. Así lo ha explicado la presidenta de la Asociación de Vecinos del Barrio del Perpetuo Socorro, Purificación Broto, quien ha informado de que “entorno a cien personas nos hemos sumado a la concentración y hemos acompañado a los trabajadores del centro en este viernes en el que hemos cortado el tráfico entre todos para visibilizar nuestra reivindicación”.

Ha añadido que “en este día también hemos solicitado un encuntro con la Comarca de la Hoya y la Diputación para que nos escuchen y sepan directamente de nuestra parte qué es lo que queremos” y es que “insistimos en que es necesario un nuevo centro de salud, que aglutine todos sus servicios y que no estén distribuidos en varios edificios”, además “ el edificio que alberga el centro de salud no es del Gobierno de Aragón, es un local alquilado y encima de ello no satisface las necesidades de los usuarios, eso sí que es un gasto y no la construcción de un nuevo edificio, que sería una inversión”.

Cabe recordar que el Gobierno de Aragón aprobó una partida de 110.000 Euros para redactar el proyecto de obra y esperan que esto se materialice lo antes posible. Además, piden, en estos momentos, que el Gobierno de Aragón dote en los presupuestos de 2023 de una partida presupuestaria para la construcción de dicho Centro de Salud destinada a la licitación del proyecto, con inicio y fin de obra.

Las Asociaciones sostienen que llevan soportando una larga espera de 36 años, para que en esta zona de Huesca se disponga de un centro sanitario que de respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Sostienen que no es de recibo que no tengan en esta parte oriental de la ciudad de Huesca un centro de salud en condiciones, donde quepan todos los profesionales y tengan consultas suficientes y adecuadas, con todos los servicios para un funcionamiento normalizado.