La Universidad de la Experiencia inicia un nuevo curso en el Alto Aragón recuperando la presencialidad y ofreciendo una sede on line, para quien no pueda desplazarse a una sede física.

La pandemia obligó a impartir las calses de este programa universitario formativo para mayores de 55 años en formato online en cumplimiento de las medidas sanitarias, pero la normalidad se va instaurando poco a poco y este curso la Universidad de la Experiencia inicia sus clases de forma presencial. De esta forma se puede cumplir uno de sus principales objetivos que es la socialización. Así lo ha dicho la coordinadora de la Universidad de la Experiencia en Huesca, Azuzena Lozano. “Estamos muy contentos de iniciar un nuevo curso de la forma en la que lo hacemos, de manera presencial, aunque haya medidas de seguridad, pero lo importante es recuperar esa presencialidad, porque se cumple uno de los grandes objetivos y beneficios de este programa que es la socialización”.

En cualquier caso y para aquellas personas que por problemas de movilidad o de impedimento de cualquier tipo no puedan acceder a una des las sedes físicas que hay repartidas por todo Aragón, se ha instaurado una sede on line para todo Aragón. “Esta sede está pensada para cualquier persona que por los motivos que sean no pueda desplazarse a una sede física y pueda engancharse desde cualquier punto de Aragón, ampliándo así la formación a cualquier lugar”, ha explicado Lozano.

La provincia de Huesca cuenta con sedes físicas en Huesca, Monzón, Binéfar, Jaca, Barbastro, Fraga y Sabiñánigo. En el conjunto del Alto Aragón, donde la matrícula sigue abierta en algunas sedes, la expectativa es de situarse, a pesar de la reducción de aforos por la situación sanitaria, en números no muy lejanos a los de cursos anteriores a la pandemia, en los que había entre 600 y 700 alumnos.

En Huesca capital hay 110 alumnos inscritos, que divididos en dos grupos realizarán 6 cursos de 20 horas cada uno más 10 conferencias, en total suman 130 horas de formación, que se imparten los martes y los juves por la tarde.