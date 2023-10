Una sucesión de frentes atlánticos dejará lluvia en la provincia de Huesca durante toda la semana. La Agencia Estatal de Meteorología en Aragón (AEMET) prevé que el frente más activo llegue entre el miércoles y jueves.

Así lo ha confirmado el delegado de la AEMET, Rafael Requena, quien ha destacado la "situación de bloqueo" que se está viviendo desde hace tres semanas, en las que !no ha entrado ningún frente! y además se han batido récords de temperaturas para un mes de octubre con máximas por encima de los 30 grados. Una situación que “dejamos atrás y entramos en una nueva dinámica”, con la llegada de lluvias. “Esta semana pasarán varios frentes y será lluviosa, aunque afectarán más a la mitad occidental de la península, la lluvia llegará a todos”.

Se prevé que el frente más activo llegue entre el miércoles y jueves. “No van a caer cuatro gotas” y “puede ser que haya zonas en la península que al final de esta semana acumulen 100, 200 e incluso 300 litros por metro cuadrado y en la provincia de Huesca es probable que haya zonas que llueva considerablemente durante esta semana”. Ha informado de que “este fin de semana ha pasado un primer frente que dejó lluvia en Pirineos, ahora está pasando el segundo y el tercero, que pasará entre el miércoles y jueves, parece que será el más activo, es el que está dando más precipitaciones”. Así que “esta semana habrá lluvia, pero no frío”.

De esta manera, llegan las lluvias, pero no el frío, ni las heladas ni la nieve. “La situación es de lluvias, peor no de frío, es una sucesión de frentes atlánticos que tienen un componente de humedad muy alto y tiene origen subtropical” y “esto significa que no va a hacer frío, no tendremos las altas temperaturas que estábamos teniendo pero sí más de 20 grados y nos tenemos que olvidar de momento de la nieve”.