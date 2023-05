Una investigación confirma que los restos hallados en la Catedral de Huesca corresponden a Félix de Azara

Una investigación ha confirmado que los restos hallados en la Catedral de Huesca corresponden al oscense Félix de Azara, uno de los personajes con mayor relevancia en hispanoamérica y de reconocimiento internacional del siglo XVIII. Estos restos fueron contejados con los pertencientes a un hermano de Félix de Azarza, cuya identidad estaba plenamente acreditada, José Nicolás de Azara.

Este resultado es fruto de la investigación que ha relizado el arqueólgo y antropólo, José Ignacio Lorenzo, a instancias del Gobierno de Aragón, y que ha permitido cotejar los restos óseos encontrados en la Catedral con los de José Nicolás de Azara, cuyos restos reposaban en la iglesia de Barbuñales. Así lo ha confirmado la directora general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, Marisancho Menjón, en la presnetación de dicha investigación este miércoles en el Museo de Huesca. “José Ignacio Lorenzo hizo la excavación con método arqueológico de la cripta de la Catedral donde fue enterrado y rescató restos de varias personas”.

En 2007, el Gobierno de Aragón y el Obispado de Huesca impulsaron la apertura de los sarcófagos de los hemanos Lastanosa, que fueron localizados en una capilla-cripta situada bajo la capilla de San Orencio y Santa Pacienca y durante los trabajos de restauración se localizó una husera llena de escombros y entre el material se encontraron restos óseos revueltos y fragmentados.

El investigador José Ignacio Lorenzo ha explicado que “entre el cúmulo de barro con materiales identificamos los restos de tres personas adultas y de cinco niños, buscamos la documentación para saber quiénes podían ser y descubrimos que en esa cámara estaba enterrado Félix de Azara y propusimos hacer una investigación más a fondo”.

En primer lugar se trató de certificar la identidad de estos restos con el ADN de un sucesor de Félix de Azarza, pero los resultados no fueron concluyentes, porque se trata de cinco generaciones posteriores. “Nos pusimos en contacto con la familia Jordán de Urríes que son descendientes directos de Félix de Azara para comprobar que alguno de esos restos eran de Félix de Azarza, se mandaron los restos al laboratorio y nos dijeron que los resultados no eran concluyentes porque hay un salto de cinco generaciones y además no se trata de un línea varonil directa”.

Así, se optó por acceder a los restos del hermano de Félix de Azarza, que se encontraban en la iglesia de San Lorenzo de Barbuñales. “Cogimos una muestra de hueso para realizar la comprobación del ADN, lo remitimos al laboratorio y esta semana nos han dado los resultados diciendo que de los tres individuos que habíamos encontrado en la Catedral de Huesca uno de ellos era hermano del hueso de la iglesia de Barbuñales”.

Ahora, el arqueólogo pide al Gobierno de Aragón y al Obispado de Huesca que una urna contenga en el msmo lugar donde fueron hallados los restos de Félix de Azara, pero separados de los otros restos hallados. “Ahora, lo que queremos hacer desde el punto de vista científico es identificar los 50 restos que hay para saber cuáles de ellos corresponden a Félix de Azara y propondremos que esos restos se separen en una urna”.