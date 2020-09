Ultimos preparativos para la vuelta al cole

Ellunes arranca el próximo curso escolar con los alumnos de infantil y a partir de entonces de forma escalonada y las clases serán presenciales hasta 2º de la ESO.

Lo más importante es que los coles sean seguros. Los centros han preparado unos planes de contingencia para ello

La Directora provincial de educación ha destacado que los equipos directivos no han estado solos en esa elaboración. No podía ser igual para todos porque cada centro tiene sus particularidades pero se ha contado con el apoyo de educación." Ningún docente va a asumir las responsabilidades en este asunto sanitario"

Con respecto al material que demandan los docentes, Olga Alastruey ha asegurado que llegarán hoy o mañana a todos los centros que todavía falta y aunque reconoce que se podía haber hecho antes, lo justifica por una cuestión de logística

En la conciliación familiar, el comedor se garantiza pero no el servicio de madrugadores que es un servicio complementario. Si no se pude garantizar la seguridad no se pone en marcha. Los propios centros deciden. En estos dias previos, Alastruey hace un llamamiento a la calma de todos para empezar y que todo se desarrolle bien

A partir de ese curso se combinarán las presenciales con la educación a distancia. Habrá ratios más bajas, entre 15 y 22 alumnos por clase, se aumentará en el número de profesores y el horario lectivo se concentrará en la mañana para evitar los desplazamientos de los alumnos. Además, en Infantil y Primaria habrá jornada continua entre las nueve de la mañana y las dos de la tarde. Pero sobre todo la incertidumbre marca el arranque del nuevo curso en padres,docentes, sanitarios y también entre los propios niños. La Directora provincial de educación, Olga Alastruey destaca que la orden de esoclarización ya estaba desde finales de junio pero se ha tenido que ir adaptando a la realidad sanitaria en cada momento.

Las aulas de 0 a 2 años y las de 1º de Infantil iniciarán el curso el 7 de septiembre, 2º de Infantil el día 9 y 3º de Infantil el 10 de septiembre. Los alumnos de Primaria se irán incorporando a clase entre el 8 y el 14 de septiembre y los de Secundaria y Bachillerato entre el 10 y el 15 de septiembre. Por su parte los alumnos de Formación Profesional empezarán el curso entre el 10 y el 17 de septiembre...

También se mantiene el transporte escolar donde cada alumno tendrá siempre un asiento fijo y deberá llevar puesta la mascarilla. Será obligatorio el uso de mascarilla a partir de los 6 años de edad y al haber pocos alumnos en el medio rural, las clases serán presenciales para todos los alumnos. En todos los niveles la entrada y salida a los centros y los tiempos de recreo se producirán de manera escalonada.

En total, 18.143 alumnos en la provincia iniciarán Infantil y Primaria.

Por su parte,el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Faci, ha suscrito hoy un acuerdo con la patronal y los sindicatos de la escuela concertada para mejorar sus condiciones de cara al excepcional inicio de curso que se vivirá a partir de la próxima semana.

Un documento que establece una serie de medidas para el próximo curso, que pasan por facilitar el teletrabajo a las mujeres embarazadas y por establecer un sistema de sustituciones más ágil en el caso de que se produzcan contingencias que obliguen a una baja a su profesorado. Además, se ha aprobado un incremento de las dotaciones, que se llevará a cabo de manera generalizada para 1º y 2º de ESO en los centros que tengan ratios elevadas, lo que permitirá rebajar el número de alumnos por clase y poder cumplir así las medidas sanitarias implantadas por cada centro dentro de su propio plan de contingencia.

Estas mejoras se unen a las dadas a conocer ya el miércoles para la educación pública, cuando Educación firmó otro acuerdo con tres de las cinco organizaciones sindicales con representación en el sector (CSIF, CC.OO. y UGT)

Mientras, algunos sindicatos educativos siguen reclamando seguridad en las aulas. CGT anuncia la próxima huelga general de los profesores aunque todavía no argumenta la fecha y ANPE exige que se cumplan todas las medidas higiénico-sanitarias, de distanciamiento social y el incremento de plantillas docentes para una vuelta segura a las aulas. Ante la apertura inminente de los centros educativos, seguimos sumidos en una gran incertidumbre. En la mayoría de las Comunidades Autónomas se están concretando y ultimando medidas en estas semanas. Algunas Comunidades han decidido retrasar el inicio de la actividad lectiva para para poder implantar dichas medidas.